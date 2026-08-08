Ξεχώρισε ο Βιτάλις, σουπερ ο "Γκάτσι" και ΑΕΚ με συνέχεια και συνέπεια!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας με την Καλλιθέα, στην βραδιά του Μιχάλη, στην οποία μας συστήθηκε ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος μέσος...

Μοιάζει σα ψέματα μα δυστυχώς δεν είναι: πέρασαν τρία χρόνια από όταν το σκοτάδι... πλημμύρισε την Νέα Φιλαδέλφεια και οι Κροάτες νεοναζί με τους Έλληνες φίλους τους και ομοιδεάτες τους, υπό την ανοχή και την εγκληματική αμέλεια της ελληνικής κυβέρνησης και ειδικά της αστυνομίας, στέρησαν τη ζωή από τον Μιχάλη Κατσούρη και προκάλεσαν θρήνο και έναν ατελείωτο, ανείπωτο πόνο στην οικογένειά του και σε όλους εμάς. Μακάρι όλα να ήταν ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης, από τον οποίο έστω θα ξυπνούσαμε αργά, αλλά δεν ήταν, δεν είναι, δεν θα είναι... Ο Μιχάλης μας θα είναι πάντα ανάμεσά μας, το πνεύμα του και η ψυχή του θα γυρίζει στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και οπουδήποτε βρίσκεται η αγαπημένη του ΑΕΚ, όπως και για πάντα θα μας συντροφεύει ο πόνος για εκείνη τη βραδιά που δεν θα τη ξεχάσουμε ποτέ. Όπως και το γεγονός ότι το κράτος για άλλη μια φορά μας έδειξε (και απέδειξε) ότι δεν υπάρχει εκεί που επιβάλλεται να εμφανίζεται και να αποδεικνύει μέσω της δικαιοσύνης πως υφίσταται και είναι σκληρό όταν πρόκειται για απώλεια ανθρώπινης ζωής. Απόδοση δικαιοσύνης ακόμη αγνοείται διότι δεν το επεδίωξαν ποτέ...

Στα πεζά, με τα οποία πρέπει να ασχολούμαστε γιατί η ζωή συνεχίζεται, υπήρξε ένα φιλικό στην Νέα Φιλαδέλφεια παρουσία παρακαλώ τουλάχιστον 20.000 φίλων της ΑΕΚ και δεν χρειάστηκε παρά ένα πρώτο 45λεπτο προκειμένου να μας συστηθεί ο Μίλαν Βιτάλις σε μια ενδεκάδα συνθήκης (και στα δυο ημίχρονα) αφού ο Νίκολιτς σωστά επέλεξε ένα πάντρεμα βασικών με αναπληρωματικούς. Ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος μέσος απέδειξε αυτό που συνηθίζουμε να γράφουμε ότι οι πολύ καλοί, με προσωπικότητα ποδοσφαιριστές, δεν χρειάζονται πολλά ματς, χρόνο μεγάλο προσαρμογής και φανερώνουν την ποιότητα, το ταλέντο τους και την αγωνιστική τους αξία! Αυτό ακριβώς έκανε ο Βιτάλις και εννοείται πως δεν εστιάζω στο υπέροχο γκολ που σημείωσε χάρη στη κίνηση δίχως την μπάλα, το πάρσιμο με το κοντρόλ που δημιούργησε χώρο για να ακολουθήσει η προσποίηση και το υπέροχο τέρμα με τελείωμα με το αριστερό.

Γενικά φουλ ένταση στο παιχνίδι του, καλή τεχνική, άριστη τακτική ανταπόκριση και έχοντας δίπλα του όχι βασικό, αλλά τον Καλοσκάμη που δεν ξεχώρισε στο ματς με την Καλλιθέα, κάτι που αυξάνει το θετικό ανεπίσημο ντεμπούτο του Βιτάλις με την κιτρινόμαυρη φανέλα! Πολύ καλή εικόνα είχε γενικά η πρωταθλήτρια και φανέρωσε σε ένα ακόμη φιλικό αγωνιστική συνέχεια στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς και φυσικά συνέπεια στην εξέλιξη του αγωνιστικού σχεδίου. Άσχετα με το τελικό σκορ και τον αντίπαλο, πάντα έχει σημασία προκειμένου να μη ξεφεύγει η κρίση και προκαλείται σούπερ αισιοδοξία με την Καλλιθέα έπαιξε η Ένωση, το ζητούμενο της εξέλιξης του αγωνιστικού πρότζεκτ: σωστή ανάπτυξη, ουσιαστική κατοχή της μπάλας, υπεραριθμίες στον άξονα και γρήγοροι στα άκρα με καλά τελειώματα και δημιουργία. Τη στιγμή που ξεχώρισαν πολλά πρόσωπα και έβγαλαν -παρά τις mixed ενδεκάδες στα δυο 45λεπτα- όμορφες στιγμές σε επίπεδο κυκλοφορίας της μπάλας και ανάπτυξης.

Σίγουρα πρέπει να αναφερθούμε στον Γκατσίνοβιτς ο οποίος ήταν το πρόσωπο μαζί με τον Βιτάλις που ξεχώρισε μιας και σημείωσε τρία τέρματα: το πρώτο υπέροχο τελείωμα έξω από την περιοχή, αυτό που λέμε γκολάρα με όλη τη σημασία της λέξης, ενώ το δεύτερο και το τρίτο που σημείωσε είναι ο ορισμός της θέσης που πλέον τον εκμεταλλεύεται ο Νίκολιτς: δεύτερος επιθετικός και ως τέτοιος τα σημείωσε, το πρώτο με προβολή σε ριμπάουντ από το σουτ του Μάγερ, το δεύτερο από το κλέψιμο ψηλά στο σωστό πρέσινγκ της ΑΕΚ και εκμεταλλευόμενος την πάσα πάρε βάλε του Βάργκα. Προφανώς και στο δεύτερο μισό του αγώνα η Ένωση έπνιξε εντελώς την Καλλιθέα για να φτάσει εύκολα σε ένα μεγάλο σκορ μιας και στο 70' ήταν ήδη στο 4-0 το παιχνίδι υπέρ του Δικέφαλου! Επαναλαμβάνω και υπερτονίζω ότι δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα αλλά η εικόνα που επιβεβαιώνει την εξέλιξη και πρόοδο του αγωνιστικού σχεδίου του Νίκολιτς.

Αποδείχθηκε σε ένα ακόμη φιλικό ότι έγινε καλή δουλειά από τον Σέρβο τεχνικό και τους συνεργάτες του, φυσικά και τους ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας, στο διάστημα του διπλού βασικού σταδίου προετοιμασίας! Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι έχει προστεθεί ποιότητα με τις κινήσεις που έγιναν σε επίπεδο προσθηκών αλλά και ότι μπορεί να προκύψει επιπλέον αναβάθμιση που θα απογειώσει ακόμη περισσότερο το κιτρινόμαυρο ρόστερ... Πόσο υπέροχο παίκτες που είναι 3 μερες ανάμεσά μας, ή και βαριά 15 (Βιτάλις και Μάγερ ντε), να μοιάζουν πώς είναι συνέχεια στην πορεία τους από πέρυσι... Υπομονή όμως έχουμε ακόμη μπόλικο χρόνο και δρόμο, αυτό που έχει σημασία είναι πόσο καλύφθηκε ο Νίκολιτς, απ' τους παίκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει βάση κανονισμού την Τετάρτη στο Σούπερ Καπ στην Κρήτη!