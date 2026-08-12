Champions League: Τα ζευγάρια και οι ημερομηνίες των playoffs

Γιάννης Πολιάς
Champions League: Τα ζευγάρια και οι ημερομηνίες των playoffs

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Δείτε τα ζευγάρια των playoffs του Champions League, με τη συμμετοχή της ΑΕΚ.

Ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να αποκλείεται από τη Ναϊμέγκεν στην παράταση και την Ελλάδα να μένει με την ΑΕΚ στα playoffs.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας με έπαθλο μία θέση στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τα επτά ζευγάρια να είναι πλέον γνωστά.

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 18 και 19 Αυγούστου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν μία εβδομάδα αργότερα, στις 25 και 26 του μήνα. Η κλήρωση της league phase είναι προγραμματισμένη για τις 27.

Τα ζευγάρια των playoffs

Μονοπάτι πρωταθλητών

 

Λέφσκι Σόφιας-ΑΕΚ

Σέλτικ-ΛΑΣΚ Λιντς

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Βίκινγκ

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Τσέλιε

Χάποελ Μπερ Σεβά-Σαμπάχ

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Φενέρμπαχτσε-Λιόν

Ναϊμέγκεν-Μπόντο/Γκλιμτ

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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