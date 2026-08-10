Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ιταλού δεξιού μπακ Λορέντζο Ντίκμαν από την Μπάρι.

Παίκτης του ΟΦΗ είναι με κάθε επισημότητα ο Λορέντζο Ντίκμαν. Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού δεξιού μπακ, με μεταγραφή από την Μπάρι, καθώς ο 29χρονος αμυντικός πέρασε με επιτυχία τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πρόκειται για παίκτη που μπορεί να υπηρετήσει αυτό που θέλει ο τεχνικός του ΟΦΗ από τον δεξιό μπακ - χαφ του, καθώς στην πατρίδα του έχει μάθει να υπηρετεί αυτόν τον ρόλο σε ομάδες που αγωνίζονται με διατάξεις τριών στόπερ, όπως και οι Κυπελλούχοι, οπότε είναι συμβατός με το αγωνιστικό πλάνο.

Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με 28 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 3 ασίστ, όντας συμπαίκτης του νέου στόπερ του ΟΦΗ, Δημήτρη Νικολάου, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπρέσια, Σπαλ και Βερόν.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Lorenzo Dickmann, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών με την ομάδα μας.

Γεννημένος στο Μιλάνο στις 24/9/1996, ο 29χρονος ακραίος αμυντικός είχε απολογισμό 28 συμμετοχές (1 γκολ και 3 ασίστ) με την Bari, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Συνολικά μετρά περισσότερες από 320 συμμετοχές στην ιταλική Serie B, με τα χρώματα των Bari, Novara, Bresciα, Chievo Verona και Spal, με την οποία αγωνίστηκε επίσης και στην Serie A.

Έχει χριστεί διεθνής με την U21 της Ιταλίας.

Lorenzo, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».