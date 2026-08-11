Νίκολιτς: «Το φυσιολογικό είναι σημαντικές αλλαγές κανονισμών να ανακοινώνονται ένα χρόνο νωρίτερα»

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει του Super Cup της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Ο προπονητής της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κοινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Ο Σέρβος τεχνικός του Δικεφάλου άφησε αιχμή για την αλλαγή που εφαρμόστηκε άμεσα σε Super Cup και Κύπελλο Ελλάδας για την αναγκαστική χρησιμοποίηση δύο Ελλήνων γεννημένων από το 2004 και μετά, σε όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

Για τον στόχο του Super Cup: «Είμαι χαρούμενος που είμαι στην Κρήτη, ένα όμορφο νησί με πολλούς φίλους της ΑΕΚ. Για το παιχνίδι, ότι ρωτήσατε, είναι ένα παιχνίδι για να παλέψουμε για το τρόπαιο, φυσιολογικά όλες οι χώρες παίζουν Super Cup πριν την έναρξη της σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται έτσι φέτος από την Ομοσπονδία, πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, σε άλλες χώρες γίνεται μέσα στη σεζόν αλλά είναι διαφορετικές οι συνθήκες, καθώς παίζουν σε άλλες χώρες για πάρα πολλά λεφτά.

Το σημαντικό είναι ότι γίνεται πριν την έναρξη υποχρεώσεων. Eίμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει πολύ καλή προτοιμασία. Είμαστε υγιείς, τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά αλλά είναι άλλο τα φιλικά κι άλλο τα επίσημα. Αύριο το ματς ξεκινάει από το 50-50, ο οποίος παίζει στην έδρα του, θα έχουμε στήριξη από τουλάχιστον 7.000 φίλους της ΑΕΚ. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι λόγω και των καιρικών συνθηκών αλλά και του γεγονότος πως το γήπεδο δεν είναι σε τέλεια κατάσταση. Θα είναι πρόκληση να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετική ομάδα, η οποία έχει έναν καταπλητικό προπονητή. Με τον κόουτς Κόντη έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και πήρε πανάξια το Κύπελλο. Λεπτομέρειες θα κρίνουν την αναμέτρηση, θα επικρατήσει όποιος δεν κάνει δώρα, όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα, το έχω μεταφέρει και στους παίκτες.

Συμπληρώνονται 30 χρόνια από το τελευταίο Σούπερ Καπ της ΑΕΚ, αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για εμάς».

Για την ενδεχόμενη πίεση: «Όπως έχει πει και ο καλός μου φίλος που επέστρεψε στην Αθήνα, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ότι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, σε αυτό το ερώτημα εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση, έχουμε επιπλέον κίνητρο, είμαστε όλοι απολύτως συγκεντρωμένοι. Σε σχέση με πέρυσι, βασιστήκαμε πέρυσι στο να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, αυτό θα κάνουμε και φέτος, η αυριανή αναμέτρηση είναι γιορτή για το ποδόσφαιρο. Είναι ένα ματς τίτλου και το βλέπουμε έτσι. Σεβόμαστε τη διοργάνωση. Πάμε βήμα βήμα. Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή, με φίλους των δυο ομάδων, εμείς πρέπει να δώσουμε το 100% και να έχουμε μικρό ποσοστό τύχης για να πάρουμε τον τίτλο».

Για το αν το Super Cup είναι πρόβα τζενεράλε για τα Play Offs και για τον κανόνα των νεαρών: «Προφανώς και δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, διεκδικούμε ένα τρόπαιο. Οι κανόνες είναι αυτοί που πρέπει να είναι, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται έναν χρόνο πριν ώστε να προσαρμοστούν οι ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι, έχουμε παίκτες που τους εμπιστευόμαστε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίκτες. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ανακοινωθεί νωρίτερα για να προετοιμαστούν οι ομάδες».

Για τον Χρήστο Κόντη: «Ο Κόντης είναι ένα πρόσωπο που τον εκτιμώ απεριόριστα, το γνωρίζει και ο ίδιος προσωπικά, είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και τον κατατάσσω στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές. Το έχει αποδείξει και στον ΟΦΗ και στην προηγούμενη δουλειά του στον Παναθηναϊκό».

Για τη συνεργασία του με την ΑΕΚ: «Απολαμβάνω κάθε στιγμή στην ΑΕΚ, για αυτό ανανέωσα το συμβόλαιό μου, έχουμε μιλήσει αρκετά για όσα πετύχαμε πέρυσι αλλά ότι έγινε στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν, έχουμε εμπειρία από άλλες χώρες με τους συνεργάτες μου που κατακτήσαμε τρόπαια, οι προσδοκίες ανεβαίνουν και είναι δύσκολο να μείνεις στην κορυφή. Πατάμε στη Γη, είναι ένας τρόπος σκέψης που θέλω να περάσω σε όλους.

Για τις μεταγραφές: «Αγαπώ τους παίκτες μου, είμαι έτοιμος να γιορτάσω μαζί τους και να πεθάνω μαζί τους, για μένα είναι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου. Δεν θα μιλήσω για τα μεταγραφικά. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για το Super Cup».