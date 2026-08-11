Κόντης: «Ο ΟΦΗ μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια, το δεύτερο αστέρι μας δίνει δίψα»

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη ενόψει του Super Cup του Κυπελλούχου ΟΦΗ με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Ο προπονητής του Κυπελλούχου ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε στην κοινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του Super Cup με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Ο Έλληνας κόουτς των Κρητικών τόνισε πως ο Όμιλος μεγαλώνει μέσω της διεκδίκησης τροπαίων και πως τη δεδομένη στιγμή δεν... υπάρχει Ευρώπη, παρά μόνο ο στόχος του Super Cup.

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

Για το κίνητρο του ΟΦΗ: «Το κίνητρο είναι τεράστιο, παίζουμε ακόμα έναν τελικό, μέσα σε λίγους μήνες. Αυτή η ομάδα μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια και μια ομάδα μεγαλώνει όταν διεκδικεί τίτλους. Έχουμε μια ευκαιρία αύριο, έναν τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο και ακόμα ένα για την ομάδα μας.

Δεν μπορούμε παρά να μην δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, δεν είναι εύκολο για καμία από τις δύο ομάδες. Είμαστε ο ΟΦΗ, παίζουμε στην έδρα μας και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο με όλη μας την δύναμη».

Για την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς: «Θέλω να ανταποδώσω το κοπλιμέντο του κ. Νίκολιτς και εκείνος έκανε εξαιρετική δουλειά στην ΑΕΚ, όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση αλλά με πολύ δουλειά, έφτιαξε ένα πολύ ωραίο σύνολο και κατέκτησε δικαια το πρωτάθλημα.

Μας άρεσει το challenge, γνωρίζουμε πως το παιχνίδι είναι δύσκολο, που έχει τον ίδιο κορμό, που ενισχύθηκε μεταγραφικά το καλοκαίρι αλλά δεν μπορούμε να είμαστε χαλαροί, ούτε να σκεφτόμαστε διαφορετικά το παιχνίδι. Είναι το πρώτο της χρονιάς, η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ ωραία.

Αυτό που λέω πάντα στους παίκτες μου, είναι να το ευχαριστηθούμε. Ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα, στις μικρές λεπτομέρειες και στις στιγμές που θα πάρουμε σωστές αποφάσεις. Έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια και πόσο συγκεντρωμένος είσαι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Για το γεγονός πως ο ΟΦΗ έχει την εμπειρία από το περσινό Super Cup και γαι το «βάρος» που έχει βάλει το δεύτερο... αστέρι στη φανέλα της ομάδας: «Θα έλεγα πως παίζοντας ένα δεύτερο παιχνίδι, μετά το περσινό Super Cup, δεν μπορώ να πω ότι μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αντιμετωπίζουμε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ που έχει δώσει πολλούς τίτλους. Εμείς μεγαλώνουμε, είμαστε πάλι εδώ και θα δώσουμε τα πάντα.

Το ότι πήραμε το κύπελλο, εγώ προσωπικά δεν νιώθω πίεση, ούτε θέλω να βάζω πίεση στους παίκτες. Το δεύτερο αστέρι μας δίνει όμως δίψα για να διεκδικήσουμε ότι μπορούμε στα παιχνίδια που έρχονται. Είναι ένα παιχνίδι που διεκδικείται ένα τρόπαιο, θα δώσουμε τα πάντα και εμείς θα είμαστε εκεί».

Για το αν το Super Cup είναι πρόβα τζενεράλε για τα Play Offs και για τον κανόνα της χρησιμοποίησης των δύο νεαρών Ελλήνων: «Για τους Κ-22, δεν μας προβληματίζει γιατί ο ΟΦΗ προσπαθεί να το αναδεικνύει συνεχώς παίκτες τα τελευταία χρόνια. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί και έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο προσπαθεί η ομάδα μας να το συγκεντρώσει. Είμαστε τυχεροί γιατί εγώ από πέρυσι, είχα 4-5 σε κάθε παιχνίδι και μπορούσα να τους βάλω ανά πάσα στιγμή.

Δεν υπάρχει Ευρώπη για εμάς. Είναι ένας τίτλος, δεν είμαστε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε τελικούς κάθε χρόνο. Οπότε, όταν δίνουμε τελικούς θα πρέπει να ορμάμε πάνω τους. Η ΑΕΚ είναι ομάδα με τρομερή ποιότητα, με έναν πολύ καλό προπονητή, κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα και θεωρώ πως το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε, θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, έξυπνοι. Και οι δύο γνωρίζουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν έκπληξεις και περιμένω ένα δύσκολο».

Για τη συνεργασία του με τον ΟΦΗ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον ΟΦΗ, έχω νιώσει πολύ όμορφα στο νησί, θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που εισπράττω και να το κάνω με αυτό που κάνω στο γήπεδο μέσα στο γήπεδο ως προπονητής. Δουλειά μας είναι να αφήνουμε ένα αποτύπωμα, να αφήνουμε ένα θετικό πρόσημο, να δίνουμε στους παίκτες καθημερινή καθοδήγηση».