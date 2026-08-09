Όπως αναμενόταν, ο Λορέντζο Ντίκμαν έφτασε στο Ηράκλειο ώστε να τελειώσει τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ.

Ο Λορέντζο Ντίκμαν «προβάρει» την φανέλα του ΟΦΗ! Όπως αναμενόταν, ο Ιταλός δεξιός μπακ έφτασε το πρωί της Κυριακής (9/8) στο Ηράκλειο, ώστε να τελειώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του από την Μπάρι.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με το κλαμπ της Ιταλίας για την απόκτηση του 29χρονου αμυντικού, ο οποίος θα γίνει κάτοικος Κρήτης για την επόμενη διετία.

Ο Ντίκμαν θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (10/8) κι εν συνεχεία αφού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο θα ανακοινωθεί από τον Όμιλο και θα πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Πρόκειται για παίκτη που μπορεί να υπηρετήσει αυτό που θέλει ο τεχνικός του ΟΦΗ από τον δεξιό μπακ - χαφ του, καθώς στην πατρίδα του έχει μάθει να υπηρετεί αυτόν τον ρόλο σε ομάδες που αγωνίζονται με διατάξεις τριών στόπερ, όπως και οι Κυπελλούχοι, οπότε είναι συμβατός με το αγωνιστικό πλάνο.

Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με 28 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 3 ασίστ, όντας συμπαίκτης του νέου στόπερ του ΟΦΗ, Δημήτρη Νικολάου, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπρέσια, Σπαλ και Βερόν.