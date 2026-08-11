Μάνταλος: «Λείπει από τον κόσμο και από εμένα να βλέπουμε παιχνίδια με φιλάθλους και των δύο ομάδων»

Η συνέντευξη Τύπου του Πέτρου Μάνταλου ενόψει του Super Cup της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των πρωταθλητών στην κοινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Ο captain του Δικεφάλου αναφέρθηκε στο στόχο του να κατακτήσει τον 6ο του τίτλο με την Ένωση και στο γεγονός πως στο Παγκρήτιο θα έχει φίλους και των δυο ομάδων.

Η συνέντευξη Τύπου του Πέτρου Μάνταλου

Για το αν του... λείπει ένα Super Cup μετά τα τρία πρωταθλήματα και τα δυο κύπελλα που έχει κατακτήσει: «Όταν υπάρχει ένας τίτλος, είναι... ευσπρόδεκτος. Θέλουμε να τον κερδίσουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν δίνω βάση στους αριθμούς, είμαστε εδώ για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να πάρουμε το Super Cup».

Για το γεγονός ότι στο Super Cup θα έχει φίλους και των δυο ομάδων: «Είναι το λογικό, να συμβαίνει αυτό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μοιάζει απίθανο. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε τέτοια γήπεδα και οι αρμόδιοι πρέπει να το κοιτάξουν πως θα γυρίσει ομαλά η κατάσταση. Λείπει από τον κόσμο και εμένα προσωπικά πολύ να βλέπω παιχνίδια με φιλάθλους και των δύο ομάδων».

Για το που θα κριθεί το τρόπαιο: «Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Πιστεύω θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο και η ομάδα που θα είναι πιο διψασμένη και πιο εύστοχη θα πάρει τον τίτλο».