Ο ΟΦΗ φέρνει στην Κρήτη τον 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνο Παπαδάκη

Ο ΟΦΗ είναι γνωστό ότι βασίζεται πολύ στο ελληνικό στοιχείο.

Σ' αυτό το πλαίσιο επενδύει σε ακόμα ένα ελληνόπουλο. Οι Κρητικοί, λοιπόν, προχώρησαν σε μία πολύ σημαντική κίνηση τόσο για το παρόν και φυσικά για το μέλλον. Μετά από συζητήσεις που γίνονται εδώ και πολύ καιρό με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο ΟΦΗ έκλεισε τον 17χρονο Έλληνα διεθνή μεσοαμυντικό, Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Ο ομογενής ποδοσφαιριστής θα υπογράψει για τρία χρόνια.

Ο Παπαδάκης μεγάλωσε στη Γερμανία και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσελντορφ και της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως αμυντικός μέσος.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ17, η οποία κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ Κ17 τον προσεχή Νοέμβριο. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ιστορική επιτυχία της Ελλάδας η παρουσία της στη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς συμβαίνει για πρώτη φορά.

Παρά το νεαρό της ηλικία του, ο Παπαδάκης αποτελεί ενεργό μέλος της Κ19 της Λεβερκούζεν. Φέτος μέτρησε και 2 συμμετοχές στο Youth League με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας κόντρα σε Μπενφίκα και Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος εδώ και πολύ καιρό βρίσκεται στο στόχαστρο του ΟΦΗ αναμένεται σήμερα να είναι στο Ηράκλειο και άμεσα θα στελεχώσει τόσο την Κ19, που θα είναι η βάση του κι όταν κριθεί αναγκαίο και την πρώτη ομάδα.