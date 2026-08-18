Αριάγκα: «Ονειρεύομαι να κατακτήσω πολλούς τίτλους με την ΑΕΚ»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Κέρβιν Αριάγκα πήρε μια πρώτη γεύση από τη Νέα Φιλαδέλφεια και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ έκανε στο ΑΕΚ TV ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ένωση μέχρι το 2030 και ξεναγήθηκε στην Allwyn Arena. Ο 28χρονος χαφ από την Ονδούρα τόνισε πως στοχεύει σε πολλές διακρίσεις με τους κιτρινόμαυρους, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί όνειρο γι' αυτόν το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Champions League.

«Ονειρεύομαι να ζήσω πολλές εμπειρίες, να κατακτήσω πολλούς τίτλους και να σταθώ στο ύψος αυτού του μεγάλου συλλόγου. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος που πάντα παλεύει για να βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, να διεκδικεί το Champions League και να αγωνίζεται στην Ευρώπη», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ώστε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή να παίξει στο Champions League. Θα προσπαθήσουμε να τα πάμε όσο καλύτερα γίνεται, ώστε να είμαστε πάντα εκεί και ελπίζουμε να καταφέρουμε να προκριθούμε».