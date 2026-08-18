Ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου του BTV, Καλογιάν Κιουρκτζίεφ, σκιαγράφησε στο Gazzetta το προφίλ της Λέφσκι Σόφιας ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Η ΑΕΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από τη Σόφια, όπου θα φιλοξενηθεί στο Στάδιο Βασίλ Λέφσκι, από τους πρωταθλητές Βουλγαρίας, στην πρώτη τους «συνάντηση» για τα Play Offs του Champions League.

Ένας από τους ανθρώπους που θα ζήσουν από... όσο πιο κοντά γίνεται το σπουδαίο ματς για τις δυο ομάδες είναι ο ρεπόρερ αγωνιστικού χώρου του βουλγαρικού καναλιού, BTV, Καλογιάν Κιουρκτζίεφ, o οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο των αντιπάλων των πρωταθλητών Ελλάδας.

Πρόκειται για έμπειρο ρεπόρτερ, ο οποίος έχει 10 χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση της Βουλγαρίας και λόγω της «τριβής» του με τη Λέφσκι σκιαγράφησε στο Gazzetta το προφίλ της ομάδας που «χωρίζει» τον Δικέφαλο από τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Η Λέφσκι παρουσίασε μεγάλη βελτίωση τους τελευταίους 18 μήνες, σταμάτησε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς»

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η Λέφσκι πριν το ματς με την ΑΕΚ;

«Σίγουρα το αυριανό παιχνίδι μεταξύ Λέφσκι και ΑΕΚ θα είναι ένα από τα σημαντικά για τους πρωταθλητές Βουλαγρίας. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση τους τελευταίους 18 μήνες, κυρίως με τον Ισπανό προπονητή Χούλιο Βελάσκεθ, ο οποίος έχει εργαστεί στη Σαραγόσα, αλλά και σε άλλες ομάδες από Ισπανία, Ολλανδία και Ιταλία.

Είναι μια ομάδα που μπορεί παίρνει δύναμη από το σύνολό της και όχι μόνο από κάποιους μεμονωμένους παίκτες. Η Λέφσκι είναι η ομάδα που σταμάτησε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Για τα προηγούμενα 14 χρόνια, η Λουντογκόρετς ήταν αδιάκοπα η πρωταθλήτρια.

Κάποιοι πίστευαν ότι αυτό θα κρατούσε για έναν χρόνο. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι σήμερα η Λέφσκι είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα. Ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο και είναι μία από τις πέντε ομάδες σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που συνεχίζουν χωρίς ήττα και χωρίς να έχουν αποκλειστεί».

«Η Λέφσκι έχει... καλές αναμνήσεις από την Ελλάδα, η κοινή αδυναμία ΑΕΚ και ΠΑΟΚ»

Τι σκέφτονται οι άνθρωποι της Λέφσκι για την ΑΕΚ ως αντίπαλο; Πώς είδαν αυτήν την κλήρωση;

«Σίγουρα βλέπουν ένα πολύ δυνατό βαλκανικό ντέρμπι, γιατί η ΑΕΚ είναι μία από τις δυνατές ομάδες της Ελλάδας, μία από αυτές που όλοι γνωρίζουν. Η Λέφσκι έχει καλές αναμνήσεις από τις αναμετρήσεις της με ελληνικές ομάδες.

Όταν αγωνίστηκε με τον τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Conference League ήτα σχεδόν η ίδια κατάσταση, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε παιχνίδια στα πόδια του εκείνη την εποχή, ενώ η Λέφσκι είχε αγωνιστικό ρυθμό και κατάφερε να πάρει την πρόκριση.

Το ίδιο ισχύει και φέτος αφού η Λέφσκι έχει παίξει ήδη 10 παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ μόλις ένα. H Λέφσκι έχει αρχίσει δυνατά και στο πρωτάθλημα με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς».

Ποιος είναι ο παίκτης - κλειδί της Λέφσκι;

«Συνολικά η ομάδα, θα έλεγα. Έχουν, όμως, έναν πολύ καλό παίκτη, τον Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Βουλγαρία. Θα μπορούσα να πω ότι, αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιον, είναι αυτός κι εάν στη ρεβάνς πάνε στα πέναλτι είναι... γάτος»!

«Στη Βουλγαρία ψάχνουν τις αδυναμίες της Λέφσκι αλλά δεν τα έχουν καταφέρει»

Πώς θα πρέπει να προσεγγίσει η ΑΕΚ τη Λέφσκι ως αντίπαλο;

«Δεν θα είναι εύκολο. Η ομάδα της ΑΕΚ έχει πολύ καλούς παίκτες, όπως ο "δικός μας" Μαρτίν Γκεοργκίεφ και ο Γιόβιτς. Από την άλλη, η Λέφσκι έχει μια φανταστική ατμόσφαιρα εδώ. Αναμένονται περίπου 40.000 άνθρωποι και είναι μία από τις δύο ομάδες που έχουν τη μεγαλύτερη προσέλευση.

Σίγουρα, λοιπόν, θα υπάρχει μια φανταστική ατμόσφαιρα, παρόμοια με αυτή που συναντά κανείς σε παιχνίδια της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ».

Ποιες είναι οι ποδοσφαιρικές αδυναμίες της Λέφσκι;

«Δεν είναι εύκολο να σας πω, γιατί και στη Βουλγαρία κάποιες ομάδες προσπάθησαν να τις βρουν, όμως δεν τα κατάφεραν και η Λέφσκι πήρε το πρωτάθλημα. Πιθανόν το μεγάλο πρόβλημα για τη Λέφσκι θα είναι ο Λούκα Γιόβιτς με την ικανότητα και τη θέληση του να εκτελεί και σκοράρει. Σε γενικές γραμμές, όμως, η Λέφσκι έχει μια πολύ καλή άμυνα.