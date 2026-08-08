Ελάχιστα εισιτήρια έμειναν διαθέσιμα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Πραγματική... τρέλα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League (1-1 το πρώτο ματς).

Συγκεκριμένα έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια αφού από τα 1600, τα 1400 έχουν βρει ήδη κάτοχο, με αποτέλεσμα να ετοιμάζεται πράσινη απόβαση στη Σόφια της Βουλγαρίας, με το sold out να είναι θέμα χρόνου.

Για αυτόν τον λόγο είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να γίνει αίτημα προς τους Βούλγαρους ώστε ο Παναθηναϊκός να προμηθευτεί και άλλα εισιτήρια.