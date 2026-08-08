Ο Λιβάι Γκαρσία έδειξε με την πρώτη προπόνηση ότι ο Νίστρουπ μπορεί να τον υπολογίζει κανονικά ενόψει της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό του Conference League συνεχίζεται με τον Νίστρουπ να έχει μία ευχάριστη έκπληξη ενόψει του αγώνα.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο (χρονικά) μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Λιβάι Γκαρσία, έδειξε ότι είναι 100% έτοιμος για να αγωνιστεί στο ερχόμενο ματς.

Ο διεθνής επιθετικός έβγαλε κανονικά όλο το πρόγραμμα της προπόνησης και έδειξε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Δανού προπονητή.

Τι δούλεψαν στην προπόνηση οι «πράσινοι»

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, προτού οι παίκτες του Παναθηναϊκού περάσουν στο τακτικό σκέλος. Εκεί, το βάρος έπεσε στην επιθετική ανάπτυξη απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιλογές των ποδοσφαιριστών στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Οι παίκτες δούλεψαν πάνω στη δημιουργία και την αξιοποίηση χώρων, στην ταχύτητα κυκλοφορίας της μπάλας, στις συνεργασίες και στις κινήσεις χωρίς αυτή, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την τελική προσπάθεια.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδια τρεις εναντίον τριών σε περιορισμένο χώρο, με έμφαση στην ένταση και στις γρήγορες αποφάσεις.