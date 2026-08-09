Η Άντερλεχτ στον πρώτο της αγώνα για το πρωτάθλημα νίκησε τη Λα Λουβιέρ εντός έδρας με 2-1 και περιμένει τον ΠΑΟΚ.

Πρεμιέρα στο βελγικό πρωτάθλημα και η Άντερλεχτ, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, υποδέχθηκε τη Λα Λουβιέρ. Μία ομάδα που πέρσι τερμάτισε 15η και σώθηκε στα playoffs. Οι «μωβ», λοιπόν, εμφάνισαν αδυναμίες, αλλά αγωνιζόμενοι από το 59' αριθμητικό πλεονέκτημα ανέτρεψαν το εις βάρος τους 0-1 κι επικράτησαν 2-1.

Ο Πορτογάλος τεχνικός Βίτορ Μπρούνο πραγματοποίησε τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με το ματς στην Τούμπα.

Στο πρώτο ημίχρονο η Λα Λουβιέρ μπλόκαρε την αντίπαλο του ΠΑΟΚ και στο 54' την αιφνιδίασε ανοίγοντας το σκορ με τον Ισάχ. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές στο 59', όταν αποβλήθηκε ο Ίτο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η Άντερλεχτ το εκμεταλλεύτηκε και στο 69' σε ασίστ του Μααμάρ, ο Ενγκά πέτυχε το 1-1. Οι γηπεδούχοι έψαξαν το γκολ της νίκης, έκλεισαν τους φιλοξενούμενους στα καρέ τους και στο 92' βρήκαν αυτό που αναζητούσαν με σκόρερ τον Μπερτατσίνι, που μπήκε αλλαγή στο 79'.

Η Άντερλεχτ παρατάχθηκε με διάταξη 4-2-3-1 και είχε τον Κούσεμανς στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μααμάρ και αριστερό ο Αουγκούστινσον. Στόπερ οι Μπιανκόν, Πετρό και στα χαφ οι Κανά, Σαλιμπά. Δεξιά στην επίθεση έπαιξε ο Άμπρος, αριστερά ο Ενγκά και ο Ντεγκρέεφ πίσω από τον Τσβέτσκοβιτς.

Αναλυτικά οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν: Κούσεμανς, Μααμάρ, Αουγκούστινσον (58' Εντιαγέ), Μπιανκόν, Πετρό, Κανά (89' Κομπιελά), Σαλιμπά (58' Σικάν), Άμπρος, Ενγκά (79' Μπερτατσίνι), Ντεγκρέεφ (79' Άντμαν), Τσβέτσκοβιτς.