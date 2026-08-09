Κάσπερ Τένγκστεντ: ΠΑΟΚ - Στη λίστα του Δικεφάλου ο 26χρονος φορ
Ο ΠΑΟΚ καίγεται για την απόκτηση επιθετικού, ο Σκωτσέζος Γιουρ έκλεισε στη Σεβίλλη με φιξ ποσό 6,5 εκατ. ευρώ +2,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους και τώρα έρχεται νέο μεταγραφικό σενάριο από την Ολλανδία.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο του Voetbal International, ο ΠΑΟΚ έχει στη λίστα του τον 26χρονο (1/6/00) Δανό φορ της Φέγενορντ Κάσπερ Τένγκστεντ, ο οποίος οδεύει προς το διαζύγιο με τον ολλανδικό σύλλογο. Να θυμίσουμε ότι ο Δικέφαλος πέρσι πήρε δανεικό από τη Φέγενορντ τον Ιβανούσετς.
Ο Τένγκστεντ, ο οποίος έφτασε μέχρι την Ελπίδων της Δανίας, έχει ύψος 1,84, είναι δεξιοπόδαρος και το συμβόλαιό του με τη Φέγενορντ ισχύει έως το 2029.
Ο Τένγκστεντ την περασμένη σεζόν είχε 23 ματς και 5 γκολ με τη Φέγενορντ. Αποτελεί προϊόν της Ακαδημίας της Μίντιλαντ. Στη συνέχεια πήγε στη Νυρεμβέργη, αλλά έπαιξε στη Β' ομάδα έχοντας 5 γκολ και 10 ματς. Ακολούθησε η Χόρσενς, όπου είχε 20 γκολ και 10 ασίστ σε 57 αγώνες. Το καλοκαίρι του 2022 τον πήρε η Μπενφίκα και με τους Πορτογάλους μέτρησε 35 παιχνίδια με 4 γκολ και 7 ασίστ. Έπαιξε επίσης στις Ελλάς Βερόνα (26 ματς, 7 γκολ, 2 ασίστ), Ρόζενμποργκ (14 ματς, 15 γκολ και 9 ασίστ).
Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Ο Κάσπερ Τένγκστεντ (26) φαίνεται να έχει περάσει την καλύτερη μέρα του στη Φέγενορντ. Ο Δανός επιθετικός έλειπε ήδη από την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Σπάρτα Ρότερνταμ (νίκη με 0-1 ). Ο επιθετικός βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή.
Αυτή τη στιγμή, η Φέγενορντ έχει αρκετούς επιθετικούς στη διάθεσή της εκτός από τον Τένγκστεντ. Οι Αγιάσε Ουέντα, Νάτσο Φέρι και Σακέλ φαν Πέρσι ήταν στην ομάδα εναντίον της Σπάρτα. Ο Τένγκστεντ απουσίαζε ως εκ τούτου.
Ο Ουέντα είναι στη λίστα της Φενερμπαχτσέ και αναμένεται να αποφέρει ένα σημαντικό ποσό μεταγραφής. Με τον Φέρι, ο τεχνικός διευθυντής Ντεβί Ριγό έχει ήδη φέρει τον δικό του κορυφαίο επιθετικό. Και μετά υπάρχει ο Φαν Πέρσι, ο οποίος είχε μια καλή προετοιμασία.
Ο Τένγκστεντ απουσίαζε, επομένως. Όχι λόγω σωματικής ασθένειας, αλλά απλώς επειδή το μέλλον του φαίνεται να βρίσκεται έξω από τον Ντε Κάιπ. Ο Δανός έχει μιλήσει πρόσφατα με την Τραμπζονσπόρ και τον ΠΑΟΚ, ενώ και οι Σιάτλ Σάουντερς ενδιαφέρονται. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για τον επιθετικό από την Τσάμπιονσιπ. Προς το παρόν, η προτίμηση του Τένγκστεντ έγκειται σε μια κορυφαία τουρκική ή ελληνική ομάδα, αναφέρουν πηγές στο VI.
Φαίνεται ότι είναι μόνο θέμα χρόνου η Φέγενορντ να συνεργαστεί για την εξεύρεση λύσης. Πριν από ένα χρόνο, ο Τένγκστεντ ήρθε από την Μπενφίκα, η οποία κέρδισε περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ. Τώρα φαίνεται ότι θα του επιτραπεί να φύγει για ένα παρόμοιο ποσό».
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