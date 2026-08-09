Γιούρ - ΠΑΟΚ: Έκλεισε στη Σεβίλλη ο φορ της Σίριους σύμφωνα με τους Ισπανούς
Η ισπανική ιστοσελίδα «Marca» έβαλε... ταφόπλακα στα όνειρα του ΠΑΟΚ να κάνει δικό του τον Ρόμπι Γιουρ της Σίριους, αφού δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ που τον θέλει κλεισμένο από τη Σεβίλλη, με τα ποσά της μεταγραφής να ξεφεύγουν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, ο 22χρονος φορ από τη Σκωτία συμφώνησε με τους Ανδαλουσιάνους για συμβόλαιο πέντε ετών ενώ η σουηδική ομάδα αναμένεται να λάβει ένα ποσό που θα φτάνει τα 9,2 εκατ. ευρώ, αν εκείνος πιάσει και τα διάφορα μπόνους που έχουν συμπεριληφθεί στο deal.
Ο Ρόμπι Γιουρ κέρδισε τις εντυπώσεις με τα 20 γκολ σε 20 παιχνίδια που μετράει τη φετινή σεζόν, πείθοντας τον αθλητή διευθυντή της Σεβίλλης, Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο για την αναγκαιότητα της μεταγραφής του για τη θέση «9»
Δείτε ΕπίσηςΓιουρ - ΠΑΟΚ: Δυνατά στη διεκδίκηση του η Σεβίλλη
Κάπως έτσι ο «δικέφαλος του βορρά» θα πρέπει να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για να βρει τον βασικό του επιθετικό.
Acuerdo cerrado. Vía @marca— Rocío Guevara (@rguevara8) August 9, 2026
Robbie Ure será el '9' del Sevilla https://t.co/ECq3NaV7DE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.