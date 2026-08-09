Γιούρ - ΠΑΟΚ: Έκλεισε στη Σεβίλλη ο φορ της Σίριους σύμφωνα με τους Ισπανούς

Επιμέλεια:  Σταύρος Σουντουλίδης
Γιούρ - ΠΑΟΚ: Έκλεισε στη Σεβίλλη ο φορ της Σίριους σύμφωνα με τους Ισπανούς

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Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ρόμπι Γιουρ, που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλλη.

Η ισπανική ιστοσελίδα «Marca» έβαλε... ταφόπλακα στα όνειρα του ΠΑΟΚ να κάνει δικό του τον Ρόμπι Γιουρ της Σίριους, αφού δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ που τον θέλει κλεισμένο από τη Σεβίλλη, με τα ποσά της μεταγραφής να ξεφεύγουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, ο 22χρονος φορ από τη Σκωτία συμφώνησε με τους Ανδαλουσιάνους για συμβόλαιο πέντε ετών ενώ η σουηδική ομάδα αναμένεται να λάβει ένα ποσό που θα φτάνει τα 9,2 εκατ. ευρώ, αν εκείνος πιάσει και τα διάφορα μπόνους που έχουν συμπεριληφθεί στο deal.

Ο Ρόμπι Γιουρ κέρδισε τις εντυπώσεις με τα 20 γκολ σε 20 παιχνίδια που μετράει τη φετινή σεζόν, πείθοντας τον αθλητή διευθυντή της Σεβίλλης, Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο για την αναγκαιότητα της μεταγραφής του για τη θέση «9»

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Κάπως έτσι ο «δικέφαλος του βορρά» θα πρέπει να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για να βρει τον βασικό του επιθετικό.

 

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