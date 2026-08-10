Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό αγώνα των προκριματικών του Europa League κόντρα στην Άντερλεχτ (13/8,21:30).

Στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας βρέθηκαν σήμερα (10/8) το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο «Lotto Park», την προσεχή Πέμπτη (13/8, 21:30)

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και passing game, πριν οι παίκτες δουλέψουν σε ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην αμυντική και την επιθετική τακτική της ομάδας.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο του Αλέσιο Λίσι, οι Άλι και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε τρέξιμο στο γήπεδο, ενώ ο Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Η επόμενη προπόνηση για τον Δικέφαλο του Βορρά είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη (11/8) στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία.

