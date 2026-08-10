Ο προπονητής της Άντερλεχτ, Βίτορ Μπρούνο, αναφέρθηκε στον επαναληπτικό αγώνα με τον ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Λε Λουβιέρ για το βελγικό πρωτάθλημα.

Η Άντερλεχτ ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στο βελγικό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 2-1 της Λε Λουβιέρ, χάρη στο... «buzzer beater» του Μπερτατσίνι στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Παρά τις όποιες αδυναμίες τους, οι «μωβ» ξεκίνησαν νικηφόρα στην πρεμιέρα τους και τώρα ετοιμάζονται για την ρεβάνς απέναντι στον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (13/08) στις 21:30.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τη Λουβιέρ, ο προπονητής του βελγικού συλλόγου, Βίτορ Μπρούνο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον επαναληπτικό αγώνα της Άντερλεχτ με τον δικέφαλλο του βορρά, τονίζοντας πως το παιχνίδι αυτό αποτελεί «μεγάλη πρόκληση» τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός:

«Αυτό το παιχνίδι έδειξε για ακόμη μία φορά ότι τίποτα δεν τελειώνει πριν από το τελευταίο σφύριγμα και μέχρι τότε πρέπει να συνεχίζεις να πιστεύεις. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, όμως μας έλειψε η ακρίβεια στην αντίπαλη περιοχή και θα έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί. Στο δεύτερο μέρος κάναμε ένα λάθος και το πληρώσαμε αμέσως.

Μετά το γκολ που δεχθήκαμε προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και στο τέλος φτάσαμε σε μία δίκαιη νίκη. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, γιατί έδωσαν τα πάντα. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεις χώρους απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Τώρα πρέπει να στρέψουμε όλη την προσοχή μας στον ΠΑΟΚ. Θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για εμάς».

Θυμίζουμε πως η Άντερλεχτ πηγαίνει στην αναμέτρηση της Πέμπτης έχοντας το προβάδισμα, καθώς επικράτησε με 0-1 στο πρώτο ματς στην Τουμπα, χάρη στο γκολ του νεαρού επιθετικού, Τσβέτκοβιτς, 16 δευτερόλεπτα μετά την σέντρα του αγώνα.