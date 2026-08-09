Ο Δημήτρης Γιαννούλης φουλάρει για να είναι έτοιμος να παίξει το συντομότερο με τον ΠΑΟΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει εδώ και λίγες μέρες τον Δημήτρη Γιαννούλη στη διάθεσή του. Ο διεθνής αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ φουλάρει στις προπονήσεις, για να είναι στο 100% το συντομότερο και να βοηθήσει τον Δικέφαλο την τρέχουσα σεζόν.

Τα μάτια όλα είναι πάνω του, όπως αναφέρει η ΠΑΕ, η οποία έδωσε βίντεο στη δημοσιότητα με την προπόνηση του Γιαννούλη.