ΠΑΟΚ: Ο Γιαννούλης ανεβάζει στροφές
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Ο Δημήτρης Γιαννούλης φουλάρει για να είναι έτοιμος να παίξει το συντομότερο με τον ΠΑΟΚ.
Ο Αλέσιο Λίσι έχει εδώ και λίγες μέρες τον Δημήτρη Γιαννούλη στη διάθεσή του. Ο διεθνής αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ φουλάρει στις προπονήσεις, για να είναι στο 100% το συντομότερο και να βοηθήσει τον Δικέφαλο την τρέχουσα σεζόν.
Τα μάτια όλα είναι πάνω του, όπως αναφέρει η ΠΑΕ, η οποία έδωσε βίντεο στη δημοσιότητα με την προπόνηση του Γιαννούλη.
All eyes on Giannoulis 👀#PAOK #NewEra pic.twitter.com/9O6iTj4gC7August 9, 2026
@Photo credits: paokfc.gr
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