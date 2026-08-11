O ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ σε διπλούς αγώνες στα Play Offs του Europa League, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ. Πρώτο ματς στο Καζακστάν και η ρεβάνς στην Τούμπα.

O ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει στις Βρυξέλλες την ήττα του στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και πλέον γνωρίζει τι τον περιμένει στα Play Offs του Europa League εφόσον το καταφέρει. H ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα ανατιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι, η οποία αποκλείστηκε από την Λέφσκι Σόφιας. Θυμίζουμε πως οι Βούλγαροι θα είναι το εμπόδιο της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Καζακστάν στις 20 Αυγούστου κι ο επαναληπτικός στις 27 του ίδιου μήνα στο γήπεδο της Τούμπας. Στο ενδεχόμενο που οι Θεσσαλονικείς δεν τα καταφέρουν θα συνεχίσουν στη League Phase του Conference League.

Αναφορικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ματς του ΠΑΟΚ έτσι και τα δυο παιχνίδια με την Καϊράτ αναμένεται να μεταδοθούν από το OPEN.

Εάν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να γυρίσει την εις βάρος του κατάσταση τότε θα παίξει για τη συμμετοχή του στο Conference League κόντρα στον νικητή του Απόλλωνας Λεμεσού - Μπραν, με τους Κύπριους να έχουν προβάδισμα, καθώς είχαν νίκησε με 1-0, εκτός έδρας.

Το προφίλ της Καϊράτ Αλμάτι

Η περσινή της πορεία: Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Καϊράτ στέφθηκε πρωταθλήτρια Καζακστάν και σήκωσε το τρόπαιο για πέμπτη φορά. Η ομάδα από το Αλμάτι άφησε την πολυνίκη της χώρας, Αστάνα, στο -2. Στο πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από 20 αγωνιστικές, είναι στη 2η θέση, στο -1 από την Ορντάμπασι. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη League Phase του Champions League, όπου τερμάτισε τελευταία (36η) με 1 βαθμό, ενώ ηττήθηκε εντός έδρας από τον Ολυμπιακό.

Προπονητής: Στον πάγκο των Καζάκων είναι ο Ραφαέλ Ουραζμπακτίν, ο οποίος μπαίνει στην τρίτη του σεζόν στον πάγκο της Καϊράτ. Τον Ιανουάριο του 2023 ανέλαβε προπονητής στην Ακαδημία της Καϊράτ, ενώ έναν χρόνο αργότερα έγινε Assistant Manager και από τον Σεπτέμβριο του 2024 είναι πρώτος προπονητής. Η θητεία του είναι άκρως επιτυχημένη, έχοντας κατακτήσει τα 2/5 πρωταθλήματα στην ιστορία του κλαμπ, καθώς και ένα Super Cup.

Αστέρι της ομάδας: Το βαρύ χαρτί της ομάδας είναι ο Πορτογάλος φορ Ζορζίνιο, ο οποίος όμως πριν από λίγες ημέρες τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός για μήνες, κάτι που σημαίνει πως δεν αποτελεί κίνδυνο για τον Δικέφαλο. Ηγέτης της ομάδας είναι ο 38χρονος Λευκορώσος στόπερ και αρχηγός, Αλεξάντρ Μαρτίνοβιτς.

Μεταγραφές και πωλήσεις: Μόλις δύο κινήσεις για τους πρωταθλητές Καζακστάν, οι οποίοι απέκτησαν τον Πορτογάλο χαφ Γκουστάβο Μεντόνκα της AVS και τον Ισπανό φορ της Ρίο Άβε, Μαρκ Γκουάλ. Από τις πωλήσεις ξεχωρίζει αυτή του 17χρονου φορ Ντάσταν Σατπάεβ στην Τσέλσι αντί 2,5 εκατ. ευρώ. Στους παίκτες που έχουν αποχωρήσει είναι ο φορ Ρικαρντίνιο, ο οποίος μετακόμισε στην Τρίπολη για τον Αστέρα AKTOR.