Η Λέφσκι υπερκέρασε το εμπόδιο της Καϊράτ στο Τουρκιστάν (1-0) και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα Play offs του Champions League, εκεί όπου θα βρεί απέναντί της την ΑΕΚ.

Ο δρόμος για τ’ αστέρια περνά από την ΑΕΚ για τη Λέφσκι. Οι Βούλγαροι είχαν χτίσει τις βάσεις της πρόκρισης στη Σόφια (1-0) και στην... έρημο του Τουρκιστάν σφράγισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League, καθώς επικράτησαν 1-0. Έτσι, στα play offs θα αντιμετωπίσουν την Ένωση, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στη Βουλγαρία (18/11). Στον αντίποδα, η Καϊράτ θα βρεθεί στα play offs του Europa League, εκεί όπου θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ.

Η Λέφσκι παρουσιάστηκε στην αναμέτρηση με 4-2-3-1, πήρε τον έλεγχο με το... καλησπέρα και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης στους αντιπάλους. Οι Βούλγαροι κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα και στο 10’ είχαν την πρώτη καλή στιγμή, αλλά το σουτ του Έβερτον Μπάλα έδιωξε ο Αναρμπέκοφ. Ωστόσο, τρία λεπτά αργότερα ήρθε και το γκολ που ουσιαστικά «σφράγισε» την πρόκριση. Ο Ρεϊνάλντο, με μια εξαιρετική ενέργεια και ιδανικό τελείωμα έξω από την περιοχή, πέτυχε το 1-0.

Η Καϊράτ προσπάθησε κυρίως με σουτ και ατομικές ενέργειες να απειλήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μάλιστα, η δεύτερη καλύτερη στιγμή ήταν και πάλι για τη Λέφσκι, αλλά το σουτ του Ρεϊνάλντο στο 41’ πέρασε άουτ. Ούτε όμως ο Έβερτον Μπάλα στο 45+4’ κατάφερε να βρει δίχτυα.

Η Λέφσκι ήταν καλύτερη, είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 51’ πλησίασε σε ένα δεύτερο γκολ, αλλά η σουτάρα του Ρεϊνάλντο σταμάτησε στο δοκάρι. Ο ρυθμός έπεσε αισθητά, όμως οι Βούλγαροι, όταν έβρισκαν χώρους, απειλούσαν. Μάλιστα, στο 67ο λεπτό είχαν ακόμη ένα δοκάρι, αυτή τη φορά σε δυνατό σουτ του Σερτζίνο.

Ο γκολκίπερ της Λέφσκι, Βούτσοβ, σε δύο περιπτώσεις, στο 78ο και στο 82ο λεπτό, είχε εξαιρετικές αντιδράσεις και κράτησε το μηδέν.