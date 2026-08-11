Ο ΠΑΟΚ είναι μια... ανάσα από Βάνια Ντρκούσιτς!

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την απόκτηση του Βάνια Ντρκούσιτς με τη μορφή δανεισμού.

Ο 27χρονος διεθνής Σλοβένος στόπερ, ύψους 1,86 μ., αποτελεί τον Νο1 στόχο του Δικεφάλου για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν μπει στην τελική ευθεία και πλέον απομένουν λεπτομέρειες για την οριστική συμφωνία, με την υπόθεση να αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Ντρκούσιτς δεσμεύεται με τη Ζενίτ έως το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο η επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φαίνεται πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη. Οι ρωσικοί σύλλογοι παραμένουν εκτός των διοργανώσεων της UEFA και ο αρχηγός της εθνικής Σλοβενίας βλέπει θετικά την προοπτική του ΠΑΟΚ.

Το όνομά του είχε απασχολήσει έντονα τον Δικέφαλο και τον περασμένο Ιανουάριο, όταν είχε φτάσει πολύ κοντά στη μετακίνησή του από την Αγία Πετρούπολη στη Θεσσαλονίκη, χωρίς τελικά η συμφωνία να ολοκληρωθεί. Ο ΠΑΟΚ επανήλθε για την περίπτωσή του και αυτή τη φορά βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην απόκτησή του.

Η συμφωνία για τον Ντρκούσιτς προβλέπει την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν, ενώ στο deal θα συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς για τον ΠΑΟΚ.