Κηφισιά: Η πεντάδα των αρχηγών
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Η ανακοίνωση της Κηφισιάς για τους αρχηγούς της νέας σεζόν.
Η Κηφισιά ανακοίνωσε την πεντάδα των αρχηγών για τη νέα σεζόν στη Super League.
Οι πέντε παίκτες που θα έχουν το περιβραχιόνιο είναι οι Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, Χόρχε Πόμπο, Ούγκο Σόουζα, Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Άλεξ Πέτκοφ.
@Photo credits: INTIME
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