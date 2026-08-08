Η Κηφισιά βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στην έδρα του ΑΠΟΕΛ, όμως με δυο γκολ στο τελευταίο 10λεπτο έφυγε από την Κύπρο «αλώβητη» (2-2). Δυο δοκάρια η ομάδα του Λέτο

Η Κηφισιά μπορεί να βρέθηκε να χάνει με 2-0 στην ανάπαυλα του φιλικού παιχνιδιού με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, όμως με δυο γκολ στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα έφυγε από τη Λευκωσία «αλώβητη» (2-2). Μπορούσε και τη νίκη η ομάδα του Λέτο, η οποία είχε δυο δοκάρια με Σαγάλ και Χριστόπουλο.

Η εκκίνηση του αγώνα βρήκε την Κηφισιά να απειλεί πρώτη με τον Άνχελο Σαγάλ στο 6ο λεπτό, αλλά τον ΑΠΟΕΛ να σκοράρει λίγο αργότερα με τον Μαρκίνιος (10′) με προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή. Στο 13ο λεπτό ο Σαγάλ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι των γηπεδούχων, έπειτα από σέντρα του Λιρόι Αμπάντα.

Σταδιακά, ο ΑΠΟΕΛ πήρε τα ηνία και έφτασε σε δεύτερο τέρμα με τον Δημήτρη Λημνιό στο 36′ της φιλικής αναμέτρησης.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι γηπεδούχοι ήταν πιο απειλητικοί, αλλά η άμυνα της Κηφισιάς έβρισκε τον τρόπο να τους κρατά μακριά από την περιοχή της. Όσο περνούσε η ώρα μάλιστα, οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο κέρδιζαν μέτρα στο γήπεδο, φτάνοντας σε δεύτερο δοκάρι με καρφωτή κεφαλιά του Τόλη Χριστόπουλου στο 76ο λεπτό.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης βρήκε όμως δίχτυα με δυνατό διαγώνιο συρτό σουτ μέσα από την περιοχή.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 90ό λεπτό με εντυπωσιακό μονοκόμματο σουτ του Κωνσταντίνου Πολυκράτη, ο οποίος έστειλε την μπάλα σε σημείο που ήταν αδύνατο για τον αντίπαλο τερματοφύλακα να αντιδράσει.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο (27′ Αποστολάκης, λ.τ.), Αμπάντα (59′ Πολυκράτης), Ντε Λουίς (46′ Ούγκο Σόουζα, 85′ Λίγδας), Πέτκοφ, Ρουκουνάκης (59′ Έμπο), Μπένι (46′ Γιάγκνε), Πόμπο (59′ Θεοδωρίδης), Εμπουλά (46′ Μαγγανάς), Αντόνισε (46′ Ζέρσον Σόουζα), Σαγάλ (46′ Χριστόπουλος).

Η ευχαριστήρια ανακοίνωση της Κηφισιάς στον ΑΠΟΕΛ