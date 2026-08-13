Ο Παναθηναϊκός προχωράει στο αίτημα Joker Right για αναβολή της πρεμιέρας με την Κηφισιά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου παιχνιδιού με τη Χράντετς Κράλοβε.

Ο Παναθηναϊκός έχει κλειδώσει τη θέση του στα play offs του Conference League μετά την πρόκρισή του επί της ΤΣΣΚΑ 1948 και θα βρει στον δρόμο του τη Χράντετς Κράλοβε για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Μεταξύ των δύο αγώνων με την τσέχικη ομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και τον εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά την Κυριακή 23 Αυγούστου.

Όπως ενημέρωσαν οι «πράσινοι», αποφάσισαν να καταθέσουν την Παρασκευή στη Λίγκα το αίτημα Joker Right για αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά.

Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται για μία ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, οπότε ο Παναθηναϊκός πρόκειται να το ασκήσει προκειμένου να έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση ενόψει των δύο αγώνων με την Χράντετς Κράλοβε που θα κρίνουν την παρουσία του στη League Phase του Conference League.