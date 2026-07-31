Η Κηφισιά ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν, στην οποία η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα αγωνιστεί στην ιστορική Λεωφόρο.

Όπως είναι γνωστό από το φινάλε της προηγούμενης σεζόν η Κηφισιά τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στην ιστορική Λεωφόρο, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο ΟΑΚΑ. Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν.

Η ομάδα της Αττικής διαθέτει εισιτήρια στις θύρες 2, 3, 3Α και 3Β, με τις τιμές να αρχίζουν από τα 150 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, κατά την οποία η ομάδα θα αγωνίζεται στο “Απόστολος Νικολαΐδης” της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

ΠΑΡΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Το σύνθημα της Κηφισιάς για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι ένα: “Στη νέα εποχή, είμαστε μαζί. Μαζί για ένα όνειρο ακόμη πιο τρελό”.

Για τις μεγάλες χαρές. Για τις μεγάλες λύπες. Γι’ αυτά που ζήσαμε και γι αυτά που ονειρευόμαστε να ζήσουμε. Για τη μεγάλη μας αγάπη. Για τη φανέλα. Για την πόλη. Για τα χρώματα. Για τα Βόρεια Προάστια. Για την Κηφισιά μας.

Προμηθευτείτε ΤΩΡΑ το εισιτήριο διαρκείας σας για τη νέα αγωνιστική περίοδο κι ελάτε να ζήσουμε μαζί τις πιο μεγάλες στιγμές της αγαπημένης μας ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε τηλεφωνικά (210 8086227 – Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 17:00).

Το εισιτήριο διαρκείας στο GOV.GR WALLET

Επισημαίνουμε στους φιλάθλους ότι την αγωνιστική περίοδο 2026/27 η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxis Net.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση από το Google Play και το App Store και είναι απαραίτητο ο χρήστης να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στο tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ Κηφισιά δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα θα πρέπει να ανατρέξετε αποκλειστικά και μόνο στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr)».