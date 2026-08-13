Με δύο γκολ του Πόμπο η Κηφισιά λύγισε με 2-1 τη Νίκη Βόλου.

Φινάλε στα φιλικά με νίκη για την Κηφισιά. Η αθηναϊκή ομάδα επικράτησε 2-1 της Νίκης Βόλου με τον Χόρχε Πόμπο να σημειώνει και τα δύο γκολ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Κηφισιά για την αναμέτρηση: «Η Κηφισιά ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου, επικρατώντας της Νίκης Βόλου (2-1) στα Σπάτα. Ο Χόρχε Πόμπο (40′ & 47′) σημείωσε τα δύο γκολ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ ο Βασίλης Μάντζης (79′) ήταν αυτός που μείωσε για τη Νίκη Βόλου.

Η Κηφισιά είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος, χάνοντας δύο καλές ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Τζέρεμι Αντόνισε (3′) και τον Άνχελο Σαγάλ (7′). Στο 14ο λεπτό το σουτ του Κωνσταντίνου Πολυκράτη κατέληξε άουτ, όπως και η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόρχε Πόμπο στο 32′ της αναμέτρησης.

Εν τέλει, η Κηφισιά κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Χόρχε Πόμπο στο 40′ του φιλικού. Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, η Κηφισιά άγγιξε το δεύτερο τέρμα με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη (43′) και τον Τζέρεμι Αντόνισε (45′).

Με την έναρξη του β’ μέρους, η Κηφισιά διεύρυνε το προβάδισμά της, εκ νέου με τον Χόρχε Πόμπο (47′) μετά από ασίστ του Τζέρεμι Αντόνισε.

Στη συνέχεια, η Νίκη Βόλου κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και απείλησε με τον Λούκας Πολέτο (61′) και τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη (66′). Στο 79ο λεπτό ο Βασίλης Μάντζης με κοντινή προβολή μείωσε το σκορ, το οποίο όμως δεν άλλαξε ως το τέλος της αναμέτρησης, με τον ρυθμό να πέφτει σταδιακά.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Λέτο): Ραμίρεζ (60′ Αναγνωστόπουλος), Αποστολάκης (46′ Μαγγανάς), Πολυκράτης (70′ Αμπάντα), Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Ρουκουνάκης (60′ Έμπο), Γιάγκνε, Πόμπο (75′ Κλημαθιανός), Λίγδας (70′ Εμπουλά), Αντόνισε (60′ Χριστόπουλος), Σαγάλ (60′ Θεοδωρίδης)».