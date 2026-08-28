Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο ανακοίνωσε τις ποινές για τέσσερις ΠΑΕ, με την ΑΕΚ να τιμωρείται με το υψηλότερο συνολικό πρόστιμο.

Χρηματικές ποινές επιβλήθηκαν σε τέσσερις ομάδες της Stoiximan Super League για παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά την πρώτη «στροφή» του πρωταθλήματος.

Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου αφορούν τις ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Καλαμάτα, με τα συνολικά ποσά των προστίμων να διαμορφώνονται διαφορετικά ανά περίπτωση.

Αναλυτικά:

«-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι), του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ α) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ».