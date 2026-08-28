Ούγκρεσιτς: Η «σφήνα» της Σέλτικ δεν άλλαξε το deal με τον ΠΑΟΚ

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στην Παρτίζαν και στις 15:30 φτάνει στη Θεσσαλονίκη, με τον Ρασίμ Λιάιτς να αποκαλύπτει τη δυνατή «σφήνα» της Σέλτικ για τον 20χρονο Σέρβο.

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς ολοκλήρωσε ουσιαστικά την παρουσία του στην Παρτίζαν και παίρνει το δρόμο για τη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται στις 15:30, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Μια μεταγραφή που, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Ρασίμ Λιάιτς, λίγο έλειψε να αποκτήσει διαφορετική τροπή τις τελευταίες ώρες, καθώς η Σέλτικ μπήκε δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου μέσου, προσφέροντας στους Σέρβους 500.000 ευρώ περισσότερα από τον ΠΑΟΚ.

Η Παρτίζαν, ωστόσο, είχε ήδη δώσει τον λόγο της στους ανθρώπους του «Δικεφάλου» και αποφάσισε να τον τηρήσει, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε οικονομική κατάσταση όπου ακόμη και αυτή η διαφορά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Ο Λιάιτς επιβεβαίωσε στη «Mozzartsport» ότι η πρόταση των Σκωτσέζων ήταν μεγαλύτερη, εξηγώντας παράλληλα πως οι άνθρωποι της Παρτίζαν δεν θέλησαν να αθετήσουν τη συμφωνία τους με τον ΠΑΟΚ ούτε να διαταράξουν τις στενές σχέσεις των δύο συλλόγων.

Η αποχώρηση του Ούγκρεσιτς από το Βελιγράδι φάνηκε και μετά το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Παρτίζαν. Ο 20χρονος δεν βρισκόταν στην αποστολή για τη ρεβάνς με τη Χετάφε, στην οποία οι Σέρβοι επικράτησαν με 2-1 αλλά αποκλείστηκαν μετά το 3-1 του πρώτου αγώνα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο νεαρός μέσος αποχαιρέτησε έναν προς έναν τους μέχρι τώρα συμπαίκτες του, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο στην ομάδα όπου μεγάλωσε ποδοσφαιρικά και έφτασε να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Πλέον, απομένει το ταξίδι του για τη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του ΠΑΟΚ σε νεαρό ποδοσφαιριστή.