Ολυμπιακός: Ο φορ Ουγκάλντε, τα φαβορί στα χαφ (Κάσερες, Καντιού) και ο Τικνιζιάν για αριστερά
Εξυπακούεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για σέντερ φορ, αφού δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με έναν (Ελ Κααμπί) και με εναλλακτική τον Ζότα, που δεν είναι καθαρός φορ.
Οι δε πληροφορίες μας από την Ισπανία λένε ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απλώσει τα δίκτυα τους έως τη Ρωσία κι έχουν εντοπίσει τον Μάνφρεντ Ουγκάλντε, διεθνή με την Κόστα Ρίκα κεντρικό επιθετικό της Σπαρτάκ Μόσχας. Ο 24χρονος Λάτιν ήταν πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Ρωσίας το 2025 με 17 γκολ (και τρεις ασίστ) σε 29 παιχνίδια (26 βασικός). Στο περασμένο πρωτάθλημα, όμως, είχε μία πτώση με 29 συμμετοχές, αλλά τις 19 βασικός και πέντε γκολ (και πάλι τρεις ασίστ) στο ενεργητικό του (συν δύο στο Κύπελλο). Και φέτος ξεκίνησε σε ένα ματς βασικός και στο άλλο αλλαγή στο πρωτάθλημα, ενώ στο Κύπελλο έβαλε δύο γκολ σε ένα ματς.
Ο Ουγκάλντε είναι άλλος τύπος φορ, με ύψος 1μ71. Πολύ δυνατός, καλά κρατήματα της μπάλας, με συνεργασίες, καλός κι εκτός περιοχής. Στην Κόστα Ρίκα είναι 33 φορές διεθνής (11 γκολ). Η Σπαρτάκ ζητάει πολλά εκατομμύρια για να τον πουλήσει, αλλά και να πάρει πρώτα άλλον φορ γιατί έδωσε στον Παναθηναϊκό τον πρώην της ΑΕΚ, Λιβάϊ Γκαρσία. Είναι ανοικτή μεταγραφική υπόθεση για τον Ολυμπιακό ο φορ από την Κεντρική Αμερική. Δείτε παρακάτω τα στιγμιότυπα από τα τελευταίο παιχνίδι του.
Manfred Ugalde vs Orenburg | Copa de Rusia
Doblete + MVP ⭐ pic.twitter.com/Ap5r8UytXF— 𝙿𝚄𝚁𝙰 𝚅𝙸𝙳𝙰 𝚂𝙿𝙾𝚁𝚃𝚂 (@puravidasports) August 5, 2026
Τώρα, για αριστερό μπακ οι Πειραιώτες έχουν επικεντρωθεί στον Τικνιζιάν, περιμένοντας το αποτέλεσμα της ρεβάνς του Ερυθρού Αστέρα με τη Χάποελ Μπερ Σέβα στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, με τους Ισραηλινούς να έχουν κερδίσει 1-0 στο πρώτο ματς. Η άποψη που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι ο 27χρονος διεθνής με την Αρμενία άσος του Ερυθρού Αστέρα πρόκειται για την καλύτερη επιλογή, εξ ου και κάνουν υπομονή.
Για τη μεσαία γραμμή, που θα ενισχυθεί με δύο παίκτες, φαβορί αυτή την στιγμή είναι τα δύο Κάπα, ο Κάσερες κι ο Καντιού, όπως έγραψε μετά τα μεσάνυχτα το gazzetta. Θα έδινα, αυτή την στιγμή, τρίτο φαβορί κατά σειρά πιθανοτήτων τον Μπραγκάνσα και τέταρτο τον Πουέρτα.
Με τη διαφορά πως ακόμη δεν είναι τίποτα δεδομένο.
Άσχετο: Βασικός θα ξεκινήσει με τη Χαλ στο αγγλικό πρωτάθλημα ο Τζολάκης. Δεν είναι μόνο ότι η μεταγραφή του είναι ρεκόρ για τα χρονικά της ομάδας του (20 εκ. Ευρώ στον Ολυμπιακό και 3 εκ. Ευρώ μπόνους επίτευξης στόχων). Είναι κι ότι ο Μπάκλαντ, απόκτημα της Χαλ από τη Ρέϊντζερς, με μεγάλη εμπειρία στην Αγγλία και την Σκοτία, τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει τρεις μήνες μήνες εκτός δράσης.
Η φωτογραφία της ημέρας:
Πέντε παίκτες ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μονκάδα, όπως σημειώσαμε χθες, προσθέτοντας τη λέξη άμεσα. Πολύ λογικό. Ειδικά για την περίπτωση πρόκρισης του Ολυμπιακού επί της ΝΕΚ.
Βλέπετε, Τρίτη είναι η ρεβάνς στην Ολλανδία και σχεδόν άμεσα, Πέμπτη μεσάνυχτα, ο Ολυμπιακός εάν περάσει πρέπει να δηλώσει τη λίστα του για τα πλέϊ οφ κόντρα στην Μπόντο η, την Ουνιόν Σεν Ζιλουά, που παρεμπιπτόντως πούλησε τον καλύτερο της εξτρέμ με 30 εκ. Ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας.
Και για το τέλος ένα ιμότζι
Από την αρχή μου άρεσε το πακέτο του Cadiou άλλωστε δεν βγαίνεις τυχαία στην κορυφαία 11αδα της Ligue1,μακάρι να είναι ο ένας απο τους δύο που θα αποκτηθούν.— PayYourMistake7🔴⚪ (@PayYourMistake7) August 9, 2026
Υ.Γ Μεγάλο θετικό ότι θέλει και γουστάρει Ολυμπιακό 💯#OlympiacosFC pic.twitter.com/Jxwi6ljqJk
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Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.