Τελικός Super Cup 2026: Προς Sold Out τα εισιτήρια του ΟΦΗ
Ποδοσφαιρική γιορτή θα είναι ο τελικός του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς το Sold Out είναι θέμα χρόνου τόσο για την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ όσο και για τον Κυπελλούχο ΟΦΗ.
Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 7.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τους για το πρώτο ματς της ομάδας τους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη γεμίσει οι θύρες 12,14, 15, ενώ άμεσα θα εξαντληθούν και στην 18.
Αξιοσημείωτο πως για τα εισιτήρια του Super Cup δεν χρειάζεται η Κάρτα Φίλου ΟΦΗ. Οι Ομιλίτες μπορούν να προμηθευτούν από ΕΔΩ τα τελευταία εισιτήρια για το «ραντεβού» με τον Δικέφαλο στο Παγκρήτιο.
Το Super Cup θα αποτελέσει και μια δυνατή «πρόβα» για τους Πρωταθλητές και τους Κυπελλούχους, μια εβδομάδα πριν το πρώτο τους παιχνίδι για τα Play Offs του Champions League και του Europa League, αντιστοίχως.
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