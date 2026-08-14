ΟΦΗ: «Η Κρήτη γιορτάζει για τον ΟΦΗ που συνεχίζει να γράφει ιστορία»

Το μήνυμα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Super Cup και το «ευχαριστώ» στους Ομιλίτες και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΕΠΟ, Νίκο Τζώρτζογλου.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει ιστορία επί ημερών Μιχάλη Μπούση, καθώς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας σήκωσε το παρθενικό του Super Cup, στον τελικό με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Όμιλος με ανακοίνωση του εξέφρασε την υπερηφάνεια του οργανισμού για το επίτευγμα της κατάκτησης τροπαίου στην Κρήτη, ενώ ευχαρίστησε τόσο τους φίλους της ομάδας, όσο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΕΠΟ και πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου, Νίκο Τζώρτζογλου.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζει την περηφάνεια όλου του οργανισμού για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου μέσα σε διάστημα λίγων μόλις μηνών, αυτή τη φορά μάλιστα μέσα στο “σπίτι” μας.

Η κατάκτηση του Super Cup αποτελεί μια σημαντική επιτυχία όχι μόνο για την ομάδα μας, αλλά για ολόκληρο το νησί. Ο ΟΦΗ συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια την Κρήτη, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει όραμα, πίστη, στοχοπροσήλωση και σκληρή δουλειά, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Ένα ξεχωριστό “ευχαριστώ” στους φιλάθλους μας για τη δυναμική τους παρουσία και στήριξη, συμβάλλοντας απ’ την πλευρά τους στην επιτυχία της ποδοσφαιρικής γιορτής που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας. Για τέταρτο συνεχόμενο τελικό ο κόσμος του ΟΦΗ έδειξε την τεράστια δυναμική του, δίνοντας ώθηση στην ομάδα μας για την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την άψογη διοργάνωση και ειδικά στον Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΕΠΟ, κ. Νίκο Τζώρτζογλου, ο οποίος για μια ακόμα φορά είχε κομβική συνεισφορά στον συγκεκριμένο τομέα. Αποτελεί άλλωστε έναν άνθρωπο που διαχρονικά βρίσκεται δίπλα στον ΟΦΗ και συνολικά στο κρητικό ποδόσφαιρο. Η στήριξη και η παρουσία του έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους μας.

Συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη πίστη, δουλειά αλλά και ταπεινότητα, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες επιτυχίες».