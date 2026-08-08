Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ έφτασε σε συμφωνία με την Μπάρι για τη μεταγραφή του Ιταλού δεξιού μπακ, Λορέντζο Ντίκμαν.

Ο Λορέντζο Ντίκμαν πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ. Όπως είχαμε αναφέρει οι Κυπελλούχοι ήταν σε προχωρημένες επαφές με την Μπάρι για την απόκτηση του Ιταλού δεξιού μπακ χαφ και πλέον υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ και των τριών εμπλεκομένων πλευρών.

Ο 29χρονος αμυντικός την Κυριακή (9/8) θα βρεθεί στο Ηράκλειο, όπου την Δευτέρα (10/8) θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Ντίκμαν θα πιάσει άμεσα δουλειά υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, o οποίος θα έχει τη χρονική άνεση να τον εντάξει στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των Play Offs του Europa League.

Πρόκειται για παίκτη που μπορεί να υπηρετήσει αυτό που θέλει ο τεχνικός του Ομίλου από τον δεξιό μπακ - χαφ του, καθώς στην πατρίδα του έχει μάθει να υπηρετεί αυτόν τον ρόλο σε ομάδες που αγωνίζονται με διατάξεις τριών στόπερ, όπως και οι Κυπελλούχοι, οπότε είναι συμβατός με το αγωνιστικό πλάνο.

Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με 28 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 3 ασίστ, όντας συμπαίκτης του νέου στόπερ του ΟΦΗ, Δημήτρη Νικολάου, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπρέσια, Σπαλ και Βερόν.

Οι Κρητικοί παραμένουν ενεργοί στην αγορά για την απόκτηση του εκλεκτού φορ, ο οποίος θα αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση για τη γραμμή κρούσης, χωρίς να υπάρχει βιασύνη ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή.