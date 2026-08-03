Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Κασέρες της Τουλούζ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta τα νεότερα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτηση ενός κεντρικού χαφ που θα του κάνει τη διαφορά και πληροφορίες μας από τη Γαλλία, λένε ότι ο τελευταίος στόχος που έχει εντοπιστεί είναι ο Κρίστιαν Κασέρες της Τουλούζ!

Ο 26χρονος διεθνής με τη Βενεζουέλα μέσος είναι μία εξαιρετική περίπτωση, εξ ου άλλωστε και έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα των «ερυθρόλευκων», όπως όμως και άλλων ενδιαφερόμενων, για παράδειγμα της Λανς, που φέτος θα παίξει απευθείας στο Τσάμπιονς Λιγκ και μόλις πούλησε τον καλύτερο της χαφ, τον Σανγκαρέ, στην Μπρέντφορντ με 48 εκατ. ευρώ, οπότε και ψάχνει παίκτη στη μεσαία γραμμή και έχει ρευστό να διαθέσει.

Ο Κασέρες είναι παίκτης που δίνει ισορροπία στα χαφ και δεν είναι τυχαίο πως παίζει εδώ και μία τριετία σχεδόν πάντα βασικός στην Τουλούζ, με την οποία έφτασε την περασμένη σεζόν στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας, ενώ έπαιξε μαζί της και στο Γιουρόπα Λιγκ τη σεζόν 2023-24. Συνολικά έχει με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας 110 επίσημα παιχνίδια, με 4 γκολ και 12 ασίστ στο ενεργητικό του. Κάπως έτσι, ενώ η Τουλούζ τον είχε αγοράσει με μόλις ένα εκ. ευρώ το καλοκαίρι του 2023 από τη Ρεντ Μπουλ Νιου Γιόρκ, τώρα η χρηματιστηριακή αξία του έχει φτάσει στα 9 εκ. Ευρώ.

Το συμβόλαιο του τελειώνει σε ένα χρόνο, το καλοκαίρι του 2027, κι αυτό κάνει την Τουλούζ να σκέφτεται τις προτάσεις που της γίνονται για τον δεξιοπόδαρο Κασέρες (1μ74), που είναι αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας (48 φορές διεθνής-ένα γκολ). Στο MLS είχε 126 παιχνίδια με 15 γκολ και 13 ασίστ. Την περασμένη σεζόν είχε 34 συμμετοχές (32 βασικός), με δύο γκολ και πέντε ασίστ. Ποιοτικός χαφ ο Κασέρες, με μεγάλη ικανότητα στο πάσινγκ γκέϊμ.

Μόλις χθες είχε προκύψει από τη Γερμανία το όνομα του Βραζιλιάνου Βινίσιους Σόουζα της Βόλφσμπουργκ και είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για κάτι πολύ δυνατό στα χαφ, με ό,τι δυσκολίες αναπόφευκτα συνεπάγονται.

Άσχετο: Μπορεί ο πορτογαλικός Τύπος να βομβαρδίζει με ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τον Μπραγκάντσα, αλλά οι πηγές μας στον Πειραιά επιμένουν ότι ναι μεν ο Πορτογάλος κεντρικός χαφ είναι στην κόκκινη λίστα όμως δεν αποτελεί αυτή την στιγμή προτεραιότητα.

Η φωτογραφία της ημέρας: Ο Τικνιζιάν εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό στόχο του Ολυμπιακού για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο διεθνής με την Αρμενία, που είχε ψηφιστεί από τους προπονητές των ομάδων της Σερβίας ο καλύτερος μπακ στο περασμένο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας με τον Ερυθρό Αστέρα.

Όσο, όμως, δεν προχωράει η μεταγραφή του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέϊτ, άλλο τόσο δεν προχωράει η απόκτηση του 27χρονου Τικνιζιάν, παίκτη που διακρίνεται τόσο αμυντικά όσο κι επιθετικά, έχοντας παρελθόν στο ρωσικό πρωτάθλημα, με τη Λοκομοτίβ Μόσχας και την ΤΣΣΚΑ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔