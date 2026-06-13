Καντιού - Ολυμπιακός: Η επιμονή του για να κλείσει τον Γάλλο χαφ
Δεν έχει αφήσει την υπόθεση του ύψους 1.91 μέτρων χαφ της Λοριάν ο Ολυμπιακός και ενώ φυσικά ασχολείται και με αλλές ακόμα υποθέσεις παικτών. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κινηθεί και σε πρώτο αλλά και σε 2ο επίπεδο έχοντας ως σύμμαχο τον παίκτη - που... ψηφίζει Ολυμπιακό - προκειμένου να πείσουν την γαλλική ομάδα να αποδεχθεί την προσφορά τους.
Ο Νοά Καντιού είναι ένας από τους χαφ που προσπαθεί να κλείσει αυτό το διάστημα ο πειραϊκός σύλλογος και ενώ επιμένει για τον συγκεκριμένο παίκτη. Έχοντας γαλλικό διαβατήριο είναι διεθνής με την Εθνική της Γουαδελούπης. Παίζει σε όλες τις θέσεις του άξονα και πέρυσι είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 31 αγώνες.
Να θυμίσουμε ότι τη σεζόν που προηγήθηκε, ο χαφ από τη Γουαδελούπη ανάγκασε την «Equipe» να τον εντάξει στην καλύτερη εντεκάδα της σεζόν για τη Ligue 1. Το περασμένο καλοκαίρι, η Λοριάν (με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029) τον απέκτησε με μόλις 1 εκατ. ευρώ και ενώ το πολύ πρόσφατο διάστημα δεν ήθελε να τον παραχωρήσει. Φυσικά ο γαλλικός σύλλογος σε περίπτωση παραχώρησής του έχει ιδιαίτερα αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις.
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