Άρης: «Μιρ και Παλάσιος θα βοηθήσουν», τόνισε ο Γρηγορίου

Οι Ράφα Μιρ και Σεμπαστιάν Παλάσιος έκαναν ντεμπούτο με τον Άρη κόντρα στον Πανσερραϊκό και ο Μιχάλης Γρηγορίου περιμένει πολλά από τους δύο παίκτες.

Ο Ράφα Μιρ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Άρη, όπως και ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, στο φιλικό με τον Πανσερραϊκό, που έληξε 2-2.

Ο Ισπανός φορ είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, αλλά νικήθηκε από τον Σακαλίδη, ενώ ο Αργεντινός εξτρέμ βοήθησε περισσότερο με τις εκτελέσεις στις στατικές φάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου ανέφερε ότι οι δύο παίκτες θα βοηθήσουν πολύ. Αναλυτικά όσα είπε: «Δεν κάναμε δοκιμές, θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικά, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Έρχεται το φιλικό απέναντι στη Νάπολι, εκεί είναι το κύριο βάρος που έχουμε ρίξει, εννοείται ότι ήταν μία ερμαφρόδιτη ενδεκάδα στα πρώτα 65 λεπτά, με την έννοια ότι επιλέξαμε παιδιά που πρώτη φορά παίζουν στον Άρη, τα οποία δεν έχουν προσαρμοστεί στο τακτικό μας πλάνο, όπως είναι ο Παλάσιος και ο Μπασίρου. Βάλαμε νεαρά παιδιά να πάρουν χρόνο συμμετοχής, καθώς τα χρειαζόμαστε φέτος στο κύπελλο, θέλουμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε όλους, καθώς είναι όλοι χρήσιμοι και πρέπει να είναι έτοιμοι».

Για τον Μιρ και τον Παλάσιος σχολίασε: «Πρόκειται για πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, γι' αυτό αποκτήθηκαν, εκτιμώ πως θα μας βοηθήσουν τα μέγιστα, εννοείται πως η εμπειρία και η ποιότητα τους είναι αδιαμφισβήτητη».