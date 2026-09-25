Ο Μιχάλης Γρηγορίου εκμεταλλεύεται τη διακοπή για στοχευμένη δουλειά στην επιθετική λειτουργία, τις εντάσεις και τις επιλογές στο τελευταίο τρίτο.

Η διακοπή του Πρωταθλήματος έχει αποκτήσει χαρακτήρα μικρής επανεκκίνησης για τον Άρη, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να αξιοποιεί το διάστημα χωρίς επίσημες υποχρεώσεις για πιο στοχευμένη δουλειά πάνω σε αδυναμίες που εμφανίστηκαν στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Το δείγμα των οκτώ επίσημων αγώνων είναι ήδη αρκετό για να έχει δώσει στο τεχνικό επιτελείο σαφή εικόνα για τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Ένα από τα βασικότερα αφορά ξεκάθαρα την επιθετική λειτουργία.

Οι προπονήσεις αυτής της εβδομάδας είχαν έντονο επιθετικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε συνεργασίες στο τελευταίο τρίτο, επιθέσεις από τα άκρα, τελικές προσπάθειες, καταστάσεις αριθμητικού πλεονεκτήματος, συνεχείς μεταβάσεις και ασκήσεις που απαιτούσαν γρήγορες αποφάσεις.

Το ζητούμενο για τον Γρηγορίου δεν περιορίζεται μόνο στο γκολ. Θέλει έναν Άρη με μεγαλύτερες εντάσεις, πιο καθαρό τρόπο ανάπτυξης και πιο ορθολογικές επιλογές όταν φτάνει κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Να μπορεί δηλαδή να μετατρέπει πιο αποτελεσματικά την κατοχή και την παρουσία στο επιθετικό τρίτο σε πραγματική απειλή και, φυσικά, σε περισσότερα γκολ.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη περίοδος λειτουργεί και ως διαδικασία αξιολόγησης.

Ο Γρηγορίου είχε περάσει από την αρχή της εβδομάδας το μήνυμα ότι το μεγάλο ρόστερ συνεπάγεται αυξημένο ανταγωνισμό και πως η καθημερινή εικόνα των ποδοσφαιριστών θα παίξει ρόλο στις αποφάσεις του για το επόμενο διάστημα. Με απλά λόγια, δεν δουλεύει μόνο πάνω στο πώς θέλει να παίζει ο Άρης. Αξιολογεί ταυτόχρονα και ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα αυτό το πλάνο.

Μετά από ένα απαιτητικό πρώτο κομμάτι προπονήσεων, οι ποδοσφαιριστές έχουν τρεις ημέρες χωρίς προπονήσεις, ώστε να υπάρξει τόσο αγωνιστική όσο και πνευματική αποφόρτιση.

Από τη Δευτέρα (28/9), η δουλειά θα συνεχιστεί με την ίδια στόχευση: να επιστρέψει ο Άρης πιο λειτουργικός, με περισσότερη ένταση και διάρκεια και κυρίως πιο αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο.

