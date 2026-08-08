Άρης και Πανσερραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 σε φιλικό παιχνίδι στο Κλ. Βικελίδης όπου φάνηκε ότι οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν βάθος.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου διαχειρίστηκε διαφορετικά το παιχνίδι σε σχέση με τα τεστ προετοιμασίας στην Ιταλία και είδε... άλλη ομάδα μέχρι το 66' και άλλη από τη στιγμή που έβαλε στο χορτάρι τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε με 0-2 με τα γκολ των Πασά, Βερνάνδου και ο Άρης βρήκε γκολ από τους Αλφαρέλα, Γιαννιώτα και είχε τις ευκαιρίες να νικήσει με τους Καντεβέρε και Μιρ. Ο Ισπανός επιθετικός έκανε μάλιστα το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Οι Θεσσαλονικείς τελείωσαν τον αγώνα με 21 τελικές προσπάθειες, τα 2/3 των οποίων έγιναν από το 66ο λεπτό κι έπειτα.

Έτσι έπαιξαν…

Ο Άρης παρατάχθηκε με υπηρεσιακή τετράδα στην άμυνα καθώς ο Μιχάλης Βοριαζίδης χρησιμοποιήθηκε ως δεύτερος κεντρικός αμυντικός δίπλα στον Κάμτση με πλάγιους μπακ τους Χαρούπα, Αντωνιάδη. Γαλανόπουλος και Μπασίρου ήταν στον άξονα με μεσοεπιθετική τριάδα τους Παλάσιος (δεξιά), Δώνη (αριστερά) και Ντιαλό καθώς ο Λορέν Μορόν ήταν στην κορυφή της επίθεσης και ο Μάικιτς κάτω από την εστία. Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε τον αγώνα με πλάγιους μπακ τους Τάχαρο, Αρμουγκόμ και στίπερ τους Παντελάκη, Ηλιάδη. Ρομάντσιεβ και Οικονόμου ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ. Στα επιθετικά άκρα έπαιξαν οι Τσέλιος, Αδάμ ενώ ο Τεϊσέιρα ήταν πίσω από τον Πασά.

Καθώς οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό – μάλιστα ο Άρης είχε διπλή στιγμή στο 7’ με τους Δώνη, Γαλανόπουλο – ο Πανσερραϊκός απέκτησε προβάδισμα στο 11ο λεπτό έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πασά, το οποίο κέρδισε ο Τείσέιρα (0-1). Ο Άρης άγγιξε την ισοφάριση (17’) με το σουτ του Μπασίρου όπου η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Τιναλίνι.

Αδυναμία στη δημιουργία και 0-2

Με πειραματική 11αδα, ο Άρης δεν ήταν ουσιαστικός στις προσπάθειες δημιουργίας προϋποθέσεων, το ίδιο και ο Πανσερραϊκός ο οποίος σημάδεψε ξεκάθαρα τη δεξιά πλευρά του. Οι «κίτρινοι» είχαν δύο στιγμές με τους Ντιαλό και Παλάσιος στο 38’ και στο 39’ αλλά στο αμέσως επόμενο λεπτό και σε μία φάση όπου οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στον Παλάσιος, ο Βερνάνδος, βγαίνοντας ολομόναχος στον χώρο, αξιοποίησε την κακή τοποθέτηση των αμυντικών του Άρη και πλάσαρε τον Μάικιτς (0-2). Ο Άρης ήταν πιο απειλητικός στις στατικές φάσεις μέσα από τις κομπίνες που έβγαλε, από τέτοια προέκυψε και η φάση με την κεφαλιά του Μορόν (43’) στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους.

Η καταπληκτική εκτέλεση του Αλφαρέλα

Οι προπονητές απέφυγαν τις ολοκληρωτικές αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 51ο λεπτό με δυνατή εκτέλεση εκτός περιοχής (1-2). Ο Άρης ήταν πιεστικός και είδε τον Τιναλίνι να αποκρούει σωτήρια σε κεφαλιά του Κάμτση (57'). Μετά το κύμα των αλλαγών από τον Πανσερραϊκό, ένα αντίστοιχο ακολούθησε για τον Άρη με την είσοδο δέκα παικτών και το ντεμπούτο του Ράφα Μιρ, δίδυμο με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης στο 4-4-2 των γηπεδούχων. Στο 74' ο Σακαλίδης έκανε σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Μιρ και δευτερόλεπτα μετά ο Φαμπιάνο αστόχησε μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Γενικώς, ο Άρης απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα μετά την αλλαγή δεδομένων στις 11αδες των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι πάτησαν με μεγαλύτερη συχνότητα στην περιοχή του Πανσερραϊκού, μέσα όμως από διαδοχικές σέντρες και απέναντι σε διπλή άμυνα ζώνης από τους φιλοξενούμενους. Εξαίρεση αποτέλεσε η φάση του 86ου λεπτού με τη συνεργασία μεταξύ Μιρ-Καντεβέρε και την αδύναμη εκτέλεση του τελευταίου. Ο Σακαλίδης εξελίχθηκε σε πρόσωπο του αγώνα με τις σωστές αντιδράσεις του όπως αυτή του 87ου λεπτού όπου έκανε γρήγορη έξοδο και πρόλαβε τον Μιρ.

Ο Άρης πήρε αυτό που άξιζε στο 90' όταν ο Γιάννης Γιαννιώτας αξιοποίησε την πάσα του Καντεβέρε και αφού ξεπέρασε και τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (2-2). Αυτό ήταν και το τελικό σκορ.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Μάικιτς, Χαρούπας, Αντωνιάδης, Βοριαζίδης, Κάμτσης, Γαλανόπουλος, Μπασίρου (46’ Παπασαραφανιός), Παλάσιος, Δώνης, Ντιαλό (46’ Ντιόπ), Μορόν (46’ Αλφαρέλα). Μετά τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου στο 66ο λεπτό η 11αδα του Άρη είχε ως εξής: Μάικιτς, Φαντινγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ, Ράτσιτς, Μπουσαίντ, Καντεβέρε, Μιρ, Γκαρέ, Γιαννιώτας.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Τάχατος, Ηλιάδης, Παντελάκης, Αρμουγκόμ, Ρομάντσιεβ , Οικονόμου, Τσέλιος (46’ Μορέιρα), Τεϊσέιρα, Αδάμ (30’ Βερνάνδος), Πασάς. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Σολούκος, Σακαλίδης, Αλιατίδης, Καρασαλίδης, Μασκανάκης, Μορέιρα, Ζορζίνιο, Βασιλάκος, Κωτσόπουλος, Γεωργιάδης.