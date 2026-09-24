Ο Ούρος Ράτσιτς έστειλε μήνυμα επανεκκίνησης για τον Άρη, μιλώντας για τα προβλήματα του τελευταίου μήνα και τον στόχο ενός νικηφόρου σερί

Ο Ούρος Ράτσιτς έστειλε το δικό του μήνυμα για την επόμενη μέρα του Άρη, με αφορμή τη διακοπή του Πρωταθλήματος και το δύσκολο διάστημα που προηγήθηκε.

Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» αναφέρθηκε στις υψηλές προσδοκίες που δεν συνοδεύτηκαν από τα επιθυμητά αποτελέσματα, στα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα με τραυματισμούς και ιώσεις, αλλά και στην πίστη του ότι ο Άρης μπορεί να επιστρέψει σε πολύ καλύτερη κατάσταση μετά τη διακοπή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι αγωνίστηκε ακόμη και με πυρετό, ενώ έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο ένα νικηφόρο σερί και τη συγκέντρωση των βαθμών που χάθηκαν στο προηγούμενο διάστημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση-μήνυμα του Ράτσιτς:

«Το διάλειμμα έφτασε και όλοι το θέλαμε πραγματικά — αφήνουμε πίσω μας έναν δύσκολο μήνα. Είχαμε μεγάλες προσδοκίες, αλλά μερικές φορές τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα θέλαμε.

Ωστόσο, ξέρω ότι με σκληρή δουλειά και πίστη στον εαυτό μας, όλα θα πάνε καλά. Όσα χάσαμε πρέπει να τα κερδίσουμε πίσω, γιατί δουλέψαμε σκληρά και θέλουμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει: θέλουμε να κάνουμε ένα νικηφόρο σερί και να μαζέψουμε βαθμούς.

Περάσαμε πολλά με τραυματισμούς, ιώσεις και κρυολογήματα… Έπαιξα ακόμα και με πυρετό, μόνο και μόνο για να βοηθήσω την ομάδα μου.

Ξέρω ότι μετά τη διακοπή θα είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση, όπως και στην προετοιμασία, και πιστεύω ακράδαντα ότι πλησιάζει η στιγμή που θα αποδείξουμε πως αυτή η ομάδα έχει ευρωπαϊκό μέλλον!»

