Πρόστιμα σε 4 ΠΑΕ μοίρασε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, με τις ΑΕΚ, Βόλος Elabet, Παναιτωλικός και Άρης να τιμωρούνται.

Με ανακοίνωση του το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague έκανε γνωστές τις αποφάσεις για τα όσα συνέβησαν στα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, με τις ΑΕΚ, Βόλος Elabet, Παναιτωλικός και Άρης να τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο, με την Ενωση να είναι εκείνη που έλαβε την μεγαλύτερη ποινή.

Αντιθέτως οι ΠΑΕ ΟΦΗ και Ηρακλής, καθώς και ο υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος του «Γηραιού», Γιάννης Στάθης, ο οποίος είχε κληθεί σε απολογία, απαλλάχθηκαν των κατηγοριών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Superleague:

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ΄υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 176/28-8-2026 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. a΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.



ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ τη χρηματική ποινή των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 4 περ. δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

2) Ι. ΣΤΑΘΗΣ (Τεχνικός Διευθυντής)



Απαλλάσσει τους εγκαλουμένους από την αποδιδόμενη σε αυτούς πειθαρχική παράβαση.

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΦΗ



Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

