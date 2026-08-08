Η ακαδημία του Παναθηναϊκού συνεχίζει την εξέλιξή της προχωρώντας σε περαιτέρω αλλαγές και αποκτώντας μάτια σε όλη την Ελλάδα.

Η νέα εποχή που μπήκε η ακαδημία του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν δεν θα είχε κανένα νόημα, αν φέτος δεν υπήρχε περαιτέρω εξέλιξη στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Μ' αυτόν τον γνώμονα οι «πράσινοι» προχώρησαν σε κάποιες ακόμη αλλαγές, που θα βοηθήσουν να προοδεύσει εκείνη ακόμη παραπάνω.

Η διαδικασία αυτή της αναβάθμισης της ακαδημίας του «τριφυλλιού» φέρει την υπογραφή του κορυφαίου στον τομέα αυτόν, Θόδωρου Ελευθεριάδη ενώ γίνεται υπό την εποπτεία του Δ΄ Αντιπροέδρου, στρατηγικού συμβούλου και πρέσβη της «πράσινης» ΠΑΕ, Τάκη Φύσσα.

Με βάση αυτήν, λοιπόν, προστέθηκαν δύο νέα πρόσωπα στο οργανόγραμμά της, ο Ιάσωνας Βασιλειάδης και ο Γιάννης Νένος. Ο πρώτος προέρχεται από την πρώτη ομάδα του Βόλου κι έχει αναλάβει επικεφαλής του τομέα απόδοσης της Ακαδημίας, ενώ ο δεύτερος εντάσσεται στο επιτελείο ως προπονητής φυσικής κατάστασης.

Οι συγκεκριμένες προσθήκες εντάσσονται στη γενικότερη κατεύθυνση για ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση στην καθημερινή δουλειά της ακαδημίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή αθλητική ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και στην προετοιμασία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε ηλικιακής κατηγορίας.

Έπειτα έγινε η πρόσληψη δύο νέων προσώπων και στο τιμ του Personalised Activation & Orientation, ενός ειδικού προγράμματος που έχει ως στόχο την εξατομικευμένη ανάπτυξη και εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Ο λόγος για τους Βαγγέλη Κωνσταντίνου (βοηθός προπονητή Κ17) και Σταύρο Τζιωρτζιόπουλο (βοηθός προπονητή Κ15).

Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχει και ο Δημήτρης Κατριμπούζας, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κ13. Ο Απόστολης Φουκούλης έχει αναλάβει καθήκοντα αναλυτή στις Κ14 και Κ15, έχοντας παράλληλα ρόλο προπονητή στην Κ10.

Σημαντική είναι και η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Κ17, αφού το κενό του Άγγελου Ζαζόπουλου, που πήρε προαγωγή στην Κ19, καλύφθηκε με... μεταγραφή, αφού αποκτήθηκε ο Ηλίας Κολοβός. Πρόκειται για μία από τις πλέον κομβικές ηλικιακές βαθμίδες της ακαδημίας, καθώς αποτελεί σημαντικό στάδιο για την εξέλιξη και την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών πριν από τη μετάβασή τους στην Κ19 και, σταδιακά, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η παρουσία του εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια στελέχωσης των αγωνιστικών τμημάτων με προπονητές που μπορούν να συμβάλουν τόσο στην αγωνιστική όσο και στην ατομική εξέλιξη των παιδιών.

Πράσινα... μάτια σε όλη την Ελλάδα για την ακαδημία

Μία από τις πιο κομβικές αλλαγές που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται ήδη από πέρυσι και κορυφώνεται φέτος, είναι η επιθυμία του κλαμπ να αποκτήσει «μάτια» σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζονται εγκαίρως οπουδήποτε υπάρχουν νεαροί ποδοσφαιριστές με ταλέντο.

Την εποπτεία στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και τον συντονισμό της όλης προσπάθειας έχει αναλάβει ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της ακαδημίας, Γιώργος Μακρής. Ήδη από την περασμένη σεζόν, το τμήμα ενισχύθηκε με την προσθήκη των Γιώργου Φαμέλη και Δημήτρη Ρούσσου, οι οποίοι έχουν ως πεδίο ευθύνης την Αττική.

Παράλληλα με τους υπόλοιπους περιφερειακούς scouts που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο δίκτυο της Ακαδημίας, τη φετινή σεζόν προστίθενται νέα πρόσωπα, με στόχο να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η παρουσία του Παναθηναϊκού σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, τον συντονισμό αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τόττας, ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη, έχοντας μαζί του τους Γιώργο Προσκυνητόπουλο και Βαγγέλη Σαπουντζή.

Στη Δυτική Μακεδονία επικεφαλής θα είναι ο Διομήδης Μπαχαδέρογλου ενώ ο Δημήτρης Αγουρίδης αναλαμβάνει την αντίστοιχη ευθύνη στην Πελοπόννησο, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την περιφερειακή κάλυψη του δικτύου.

Τέλός, ενίσχυση υπήρξε και στην παρουσία των «πρασίνων» στην Κρήτη, με την προσθήκη του Γιώργου Ριτζάκη από τα Χανιά.

Όλες αυτές οι αλλαγές προκρίθηκαν από τη διοίκηση της ομάδας και τους ανθρώπους που τρέχουν την ακαδημία (Φύσσας, Ελευθεριάδης) προκειμένου να συντείνουν στην περαιτέρω ανάπτυξη τόσο εκείνης όσο και του σκάουτίνγκ της, ώστε να γίνουν έτσι ακόμη μερικά βήματα προς τον τελικό σκοπό, να δημιουργηθεί δηλαδή μία ακαδημία πρότυπο για τη χώρα, σαν αυτή που είχε ο Παναθηναϊκός τα παλαιότερα χρόνια.