Φύσσας: «Στόχος να διαμορφωθεί ενιαία ποδοσφαιρική φιλοσοφία σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου»

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το οργανόγραμμα της ακαδημίας για τη νέα σεζόν και ο Τάκης Φύσσας μίλησε για τον κοινό στόχο που υπάρχει για τα... τσικό των «πρασίνων».

Στα πλαίσια της παρουσίασης του νέου οργανογράμματος της ακαδημίας του Παναθηναϊκού, ο Δ΄ Αντιπρόεδρος, στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης της «πράσινης» ΠΑΕ, Τάκης Φύσσας μίλησε για τον κοινό στόχο που έχουν όλοι ως προς την δημιουργία ενιαίας ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου.

Τόνισε πως υπάρχει συνεχής επικοινωνία και κοινός σχεδιασμός με τον Στέφανο Κοτσόλη για να επιτευχθεί το προηγούμενο πλαίσιο ενώ σ' αυτό συμβάλλει και η έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ, η οποία δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία και να καταφέρουν έτσι τον απώτερο σκοπό, που είναι να προετοιμάζονται οι νεαροί παίκτες για τις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας ώστε να είναι έτοιμοι όταν τους δοθεί η ευκαιρία.

Φυσικά, εξήρε και την επίδραση του Τεχνικού Διευθυντή της Ακαδημίας, Θόδωρου Ελευθεριάδη στο όλο πρότζεκτ.

Η δήλωση του Τάκη Φύσσα

«Πριν από έναν χρόνο μιλήσαμε για μια νέα αρχή και για την ανάγκη να επαναφέρουμε την ακαδημία του Παναθηναϊκού στη θέση που ιστορικά της ανήκει. Έναν χρόνο μετά, μπορούμε να πούμε ότι έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Όχι γιατί θεωρούμε ότι πετύχαμε τον στόχο μας, αλλά γιατί δημιουργήσαμε γερές βάσεις πάνω στις οποίες θα συνεχίσουμε να χτίζουμε.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Κ17 αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση της καθημερινής δουλειάς που γίνεται σε όλα τα τμήματα της ακαδημίας. Παράλληλα, η συμμετοχή των ομάδων μας σε 33 (εγχώρια και διεθνή) τουρνουά έδωσε στους ποδοσφαιριστές μας πολύτιμες εμπειρίες, ενώ προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό όλων των τομέων λειτουργίας της ακαδημίας, τόσο σε επίπεδο προπονητικής διαδικασίας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής υποστήριξης, οργάνωσης και παροχών.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς την αμέριστη στήριξη του προέδρου μας, κ. Γιάννη Αλαφούζου. Από την πρώτη στιγμή πίστεψε σε αυτό το πλάνο, το στήριξε έμπρακτα και συνεχίζει να μας παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να εργαζόμαστε με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον τεχνικό διευθυντή της ακαδημίας, Θόδωρο Ελευθεριάδη, με τον οποίο πορευόμαστε από την πρώτη ημέρα αυτής της προσπάθειας. Μαζί με όλους τους συνεργάτες μας, τους προπονητές και το προσωπικό της ακαδημίας, εργάζονται καθημερινά με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, αφοσίωσης και αγάπης για τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, η συνεργασία της ακαδημίας με την πρώτη ομάδα αποτελεί βασικό κομμάτι του πλάνου μας. Με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη, υπάρχει συνεχής επικοινωνία και κοινός σχεδιασμός, ώστε να διαμορφώνεται μια ενιαία ποδοσφαιρική φιλοσοφία σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου. Η έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας μάς δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία, με κοινό στόχο οι νεαροί ποδοσφαιριστές να προετοιμάζονται για τις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας και να είναι έτοιμοι όταν τους δοθεί η ευκαιρία.

Γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο Παναθηναϊκός δεν αρκείται στις επιτυχίες μιας χρονιάς. Θέλουμε να εξελισσόμαστε διαρκώς, να δημιουργούμε ολοένα καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας και να αναδεικνύουμε ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα και θα εκπροσωπήσουν με υπερηφάνεια το έμβλημα του συλλόγου.

Συνεχίζουμε με την ίδια πίστη, το ίδιο πάθος και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Η πρώτη χρονιά μάς έδειξε ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τα επόμενα βήματα, ώστε η ακαδημία του Παναθηναϊκού να καθιερωθεί ξανά ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο και να αποτελέσει τη σταθερή πηγή των επόμενων πρωταγωνιστών της πρώτης ομάδας.»