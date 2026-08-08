Ο Λεβαδειακός επισημοποίησε τη μεταγραφή του Μοχάμεντ Εντιαγέ.

Παίκτης του Λεβαδειακού κι επίσημα είναι ο Μοχάμεντ Εντιαγέ.

Ο 20χρονος ταλαντούχος Σενεγαλέζος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 με την ομάδα της Βοιωτίας. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μοχάμεντ Εντιαγέ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Γεννημένος στις 1/5/2007, ο Σενεγαλέζος αμυντικός μέσος αποτελεί μία επένδυση για το μέλλον, έχοντας δοκιμαστεί το προηγούμενο διάστημα από την ομάδα μας, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Ο Εντιαγέ έρχεται στον Λεβαδειακό από την ακαδημία Guelwaars FC της Σενεγάλης.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!».