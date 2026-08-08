Εντιαγέ: Λεβαδειακός - Ανακοινώθηκε ο Σενεγαλέζος αμυντικός χαφ
Παίκτης του Λεβαδειακού κι επίσημα είναι ο Μοχάμεντ Εντιαγέ.
Ο 20χρονος ταλαντούχος Σενεγαλέζος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 με την ομάδα της Βοιωτίας. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:
«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μοχάμεντ Εντιαγέ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Γεννημένος στις 1/5/2007, ο Σενεγαλέζος αμυντικός μέσος αποτελεί μία επένδυση για το μέλλον, έχοντας δοκιμαστεί το προηγούμενο διάστημα από την ομάδα μας, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.
Ο Εντιαγέ έρχεται στον Λεβαδειακό από την ακαδημία Guelwaars FC της Σενεγάλης.
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!».
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