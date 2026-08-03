Τον 19χρονο ακραίο επιθετικό του ΠΑΟΚ, Μαχαμαντού Μπάλντε απέκτησε ο Λεβαδειακός με τη μορφή δανεισμού.

Μία ακόμα προσθήκη ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός, ο οποίος προχώρησε στην απόκτηση του Μαχαμαντού Μπάλντε από τον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού.

Την περσινή σεζόν με τον ΠΑΟΚ Β ο Μπάλντε πραγματοποίησε 17 συμμετοχές, μετρώντας πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

Ο 19χρονος Ισπανοσενεγαλέζος εξτρέμ δεσμεύεται με συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ ως το καλοκαίρι του 2028.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού για Μπάλντε

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 19χρονου ακραίου επιθετικού Μαχαμαντού Μπάλντε.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ έρχεται στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Ο Μπάλντε, με καταγωγή από την Ισπανία και τη Σενεγάλη, ήταν εκ των πρωταγωνιστών της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ στο περσινό πρωτάθλημα της Superleague 2, μετρώντας 17 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ. Παράλληλα ήταν μέλος και της Κ19 που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και δύο Κύπελλα, επίσης με τη νεανική ομάδα του ΠΑΟΚ.

Το 2024 μετακόμισε από την ομάδα Κ19 της Πάφου στην αντίστοιχη της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με την οποία έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με 9 γκολ και 5 ασίστ σε 27 συμμετοχές, αλλά και παρουσία στο Youth League της UEFA.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού τον καλωσορίζει και του εύχεται πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!