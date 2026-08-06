Παίκτης του Λεβαδειακού είναι πλέον ο Αργεντινός Χουάν Μπαουζά.

Ο Λεβαδειακός επισημοποίησε την προσθήκη του Χουάν Μπαουζά. Σε αντίθεση με ό,τι ανέφεραν τα δημοσιεύματα, εκείνος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Βοιωτίας. Ο 30χρονος Αργεντινός έχει φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Κολόν, Γιουβεντούδ, Χιμνάσια Εσγκρίμα, Γκόρνικ, Κραϊόβα, Μπανίγιας και τελευταία της Ατλέτικο Νασιονάλ.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού Juan Bauzá έως το 2028.

Γεννημένος στις 3/5/1996, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδα μας διαθέτει παραστάσεις τόσο από τα απαιτητικά πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής, όσο και από τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ξεκίνησε την επαγγελματική πορεία του από την Κολόν της πατρίδας του, ενώ ακολούθησαν οι Γιουβεντούδ και Χιμνάσια Εσγκρίμα, πριν έρθει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2019 για την πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε.

Η επόμενη διετία τον βρήκε στη ρουμανική Τσικζερέντα κι ακολούθησε ένας νέος σταθμός στη Ρουμανία, φορώντας τη φανέλα της Κραϊόβα, αρχικά με δανεισμό κι έπειτα με κανονική μεταγραφή, μετρώντας συνολικά 82 συμμετοχές με 16 γκολ και 18 ασιστ.

Το 2024-25 τον βρήκε στα ΗΑΕ για την Μπάνι Γιας κάνοντας μία γεμάτη σεζόν και στη συνέχεια επέστρεψε στη Λατινική Αμερική για την Ατλέτικο Νασιονάλ της Κολομβίας, με την οποία κατέκτησε πέρυσι το Κύπελλο, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές (4 γκολ).

Bienvenido Juan!

Η οικογένεια του Λεβαδειακού σου εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!