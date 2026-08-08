Ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Τετάρτη (12/8, 19:00) τον Λεβαδειακό στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του, με την είσοδο να είναι ελεύθερη.

Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι για τον Ατρόμητο και το πρώτο στο Περιστέρι («Άγγελος Ράμφος») για τη σεζόν 2026-27 είναι γεγονός. Αντίπαλος ο Λεβαδειακός, την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 19:00, με την είσοδο να είναι ελεύθερη.

Εν των μεταξύ συνεχίζεται και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας και την ημέρα της φιλικής αναμέτρησης.

Η ενημέρωση: «Η ΠΑΕ Ατρόμητος ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 19:00, η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Πρόκειται για το τελευταίο αγωνιστικό «τεστ» της ομάδας μας πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και την πρώτη επίσημη υποχρέωση απέναντι στον Πύργο, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, το διάστημα 17 έως 19 Αυγούστου.

Παράλληλα, η αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό θα αποτελέσει και το πρώτο παιχνίδι της ομάδας μας στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τη νέα σεζόν.

Για την είσοδο των φιλάθλων μας θα είναι ανοιχτές οι Θύρες 3 και 4, με ελεύθερη είσοδο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή η επίδειξη εισιτηρίου.

Τέλος, ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θα συνεχιστεί κανονικά και την ημέρα της φιλικής αναμέτρησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο».