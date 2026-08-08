Λορέντσο Ντίκμαν: Ο ΟΦΗ είναι σε προχωρημένες επαφές με την Μπάρι

Λορέντσο Ντίκμαν: Ο ΟΦΗ είναι σε προχωρημένες επαφές με την Μπάρι

Βασίλης Μπαλατσός
Λορέντσο Ντίκμαν: Ο ΟΦΗ είναι σε προχωρημένες επαφές με την Μπάρι

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Όπως ανέφεραν στην Ιταλία και προκύπτει από το ρεπορτάζ ο ΟΦΗ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για να αποκτήσει τον δεξιό μπακ της Μπάρι, Λορέντσο Ντίκμαν.

Μετά τον Δημήτρη Νικολάου ο ΟΦΗ κινείται για την απόκτηση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή από την ιταλική αγορά, ο οποίος μάλιστα ήταν συμπαίκτης του Έλληνα στόπερ στην Μπάρι, την περασμένη σεζόν. Ο λόγος για τον Λορέντσο Ντίκμαν.

Όπως ανέφεραν στην Ιταλία και προκύπτει από το ρεπορτάζ οι Κυπελλούχοι Ελλάδας κινούνται για την απόκτηση του Ιταλού δεξιού μπακ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Μπάρι, ώστε να κλείσει τη μεταγραφή.

Η υπόθεση δεν έχει τελειώσει οριστικά, όμως και οι τρεις πλευρές είναι θετικές, ώστε ο Ντίκμαν να μετακομίσει στο Ηράκλειο και να ενταχθεί στο ρόστερ του Χρήστου Κόντη. Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει άμεσα και συνεπώς ο προπονητής του ΟΦΗ θα έχει χρόνο για να αξιολογήσει την ετοιμότητα του και να τον εντάξει στην ευρωπαϊκή λίστα για τα Play Offs του Europa League.

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Στην Ιταλία ανέφεραν πως ο 29χρονος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς.

 

Πρόκειται για παίκτη που μπορεί να υπηρετήσει αυτό που θέλει ο τεχνικός του ΟΦΗ από τον δεξιό μπακ - χαφ του, καθώς στην πατρίδα του έχει μάθει να υπηρετεί αυτόν τον ρόλο σε ομάδες που αγωνίζονται με διατάξεις τριών στόπερ, όπως και οι Κυπελλούχοι, οπότε είναι συμβατός με το αγωνιστικό πλάνο. Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με 28 εμφανίσεις, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπρέσια, Σπαλ και Βερόν.

Εφόσον ολοκληρωθεί η απόκτηση του Ντίκμαν ο Όμιλος θα καλύψει την ανάγκη που είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης στο δεξί άκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα οι Κρητικοί παραμένουν ενεργοί στην αγορά για την απόκτηση του εκλεκτού φορ, ο οποίος θα αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση για τη γραμμή κρούσης.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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