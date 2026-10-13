Το Πειθαρχικό Όργανο της Super League κάλεσε σε απολογία τον ΟΦΗ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους Κρητικούς να είναι αντιμέτωποι με τιμωρία έδρας!

Στις κλήσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League κλήθηκε ο ΟΦΗ, αναφορικά με περιστατικό που φέρεται να έγινε στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με βάση τα άρθρα που κλήθηκαν οι Κυπελλούχοι κινδυνεύουν με βαριά τιμωρία, εφόσον δεν απαλλαχθούν.

Συγκεκριμέα, το άρθρο 15 4β, εδάφιο α, προβλέπει βαρύ πρόστιμο που ξεκινάει από τις 50.000 ευρώ και φτάνει στις 250.000 αλλά και ποινή αποκλεισμού της έδρας της, από δύο έως τέσσερις αγωνιστικές.

«Εάν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του γηπέδου κατά τα ανωτέρω, συνδέονται είτε με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας είτε με βιαιοπραγίες κατά προσώπων, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έως διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, από δύο (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές. Σε περίπτωση που τα επεισόδια έγιναν αποκλειστικά και μόνο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ή ήταν μικρής κλίμακας και δεν επέφεραν σωματική βλάβη σε κανένα πρόσωπο, τότε δεν θα επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές», αναφέρει το σχετικό άρθρο του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Τα επόμενα εντός συνόρων παιχνίδια του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο

25/10, ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

8/11, ΟΦΗ - Ατρόμητος

29/11, ΟΦΗ - Λεβαδειακός

2/12 ΟΦΗ - Βόλος Elabet (Κύπελλο)

Η ενημέρωση της Super League

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 15-10-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR: "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/2298995 από 11/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/2307579 από 12/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/2307410 από 12/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/131/1/4/ξστ’ από 13/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, β’, γ’, 2 περ. α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΟΦΗ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/2307579 από 12/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας",

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 4 περ. β’ εδ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.