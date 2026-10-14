«Πέταξε» για Γαλλία ο ΟΦΗ, ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεν για τη δεύτερη «στροφή» της League Phase του Europa League.

Το ευρωπαϊκό του ταξίδι συνεχίζει ο ΟΦΗ, που αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (14/10) για τη Γαλλία, εκεί όπου την Πέμπτη θα βρεθεί απέναντι στη Ρεν (15/10, 22:00, Live από το Gazzetta) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η αναχώρηση έγινε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ενώ αρκετοί ήταν οι φίλοι της ομάδας μπήκαν στο τσάρτερ μαζί με την αποστολή. Έτσι ώστε να γίνουν ο... 12ος παίκτης της ομάδας ενόψει της δύσκολης αποστολής της.

Η ομάδα του Κόντη έχει μπροστά της ένα δύσκολο ματς στη Γαλλία, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (15/10) στις 22:00 στο Roazhon Park. Οι Κρητικοί θα προσπαθήσουν φυσικά να αποδράσουν από την έδρα της Ρεν και να δώσουν συνέχεια στις νίκες μετά τη νικηφόρα «πρεμιέρα» κόντρα στη Χόφενχαϊμ (2-0). Θυμίζουμε πως ο Χρήστος Σιέλη όσο και ο Λέγια Ισέκα δεν θα δώσουν το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού καθώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον τετρακέφαλο και προσαγωγό αντίστοιχα.

Αναλυτικά η αποστολή: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.