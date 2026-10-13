ΟΦΗ: Χωρίς Σιέλη και Ισέκα κόντρα στη Ρεν
Μετά την ιστορική πρεμιέρα στο League Phase του Europa League κόντρα στη Χόνφεχαϊμ (2-0), ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Ο Χρήστος Κόντης ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το μεγάλο ραντεβού με τον γαλλικό σύλλογο και είδε τόσο τον Χρήστο Σιέλη όσο και τον Λέγια Ισέκα να μένουν νοκ-άουτ με πρόβλημα στον τετρακέφαλο και προσαγωγό αντίστοιχα.
Από την άλλη, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή θα ταξιδέψει ο Τάσος Χατζηγιοβάννης παρότι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα καθώς θέλει να είναι στο πλάι των συμπαικτών του.
Αναλυτικά: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.