Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι του ΟΦΗ με τη Ρεν στη Γαλλία και ο Σιέλης με τον Ισέκα θα μείνουν στην Κρήτη.

Μετά την ιστορική πρεμιέρα στο League Phase του Europa League κόντρα στη Χόνφεχαϊμ (2-0), ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ο Χρήστος Κόντης ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το μεγάλο ραντεβού με τον γαλλικό σύλλογο και είδε τόσο τον Χρήστο Σιέλη όσο και τον Λέγια Ισέκα να μένουν νοκ-άουτ με πρόβλημα στον τετρακέφαλο και προσαγωγό αντίστοιχα.

Από την άλλη, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή θα ταξιδέψει ο Τάσος Χατζηγιοβάννης παρότι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα καθώς θέλει να είναι στο πλάι των συμπαικτών του.

Αναλυτικά: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.