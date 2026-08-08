Ο 2 μηνών Γιώργος Ποταμιανάκης είναι ο νεότερος κάτοχος διαρκείας του ΟΦΗ, καθώς ο πατέρας του φρόντισε να του κλείσει θέση στο Παγκρήτιο με το που γεννήθηκε!

Ο Γιώργος Ποταμιανάκης είναι, κυριολεκτικά, Ομιλίτης από... κούνια! Ο νεογέννητος γιος του φίλου του ΟΦΗ, Μιχάλη Ποταμιανάκη, είναι μόλις δύο μηνών, όμως ο πατέρας του φρόντισε να του πάρει εισιτήριο διαρκείας με το που γεννήθηκε!

Προφανώς σε τέτοια ηλικία δεν είναι απαραίτητο να έχει εισιτήριο ο μικρός Γιώργος, όμως ο πατέρας του το έκανε ως μια συμβολική κίνηση, στο πρώτο βήμα «μύησης» του γιου του στην Ομιλίτικη «οικογένεια».

«Όταν έμαθα ότι η σύζυγος είναι έγκυος, ονειρεύτηκα να έχω τον μικρό στον μάρσιπο, στο γήπεδο. Ο ξάδελφός μου μου έδωσε την ιδέα να πάρω διαρκείας στον μικρό, παρόλο που ξέρω ότι δεν θα μου ζητήσουν εισιτήριο. Ήθελα να είναι ο φίλαθλος που θα έχει εισιτήριο διαρκείας στον ΟΦΗ από την κοιλιά της μάνας του!», είπε ο Γιώργος Ποταμιανάκης σε δηλώσεις σου στο OFI TV.

Από την πλευρά τους οι Κυπελλούχοι σε ανάρτηση στα Social Media έγραψαν: «Μόλις 2 μηνών… και ήδη έχει το δικό του διαρκείας.

Ο μπαμπάς του φρόντισε από νωρίς να του δείξει πως η αγάπη για την ομάδα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι.

Είναι οικογένεια.

Είναι παράδοση.

Είναι στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια, μικρέ!».