ΟΦΗ: Ο νεότερος κάτοχος διαρκείας είναι... 2 μηνών!
Ο Γιώργος Ποταμιανάκης είναι, κυριολεκτικά, Ομιλίτης από... κούνια! Ο νεογέννητος γιος του φίλου του ΟΦΗ, Μιχάλη Ποταμιανάκη, είναι μόλις δύο μηνών, όμως ο πατέρας του φρόντισε να του πάρει εισιτήριο διαρκείας με το που γεννήθηκε!
Προφανώς σε τέτοια ηλικία δεν είναι απαραίτητο να έχει εισιτήριο ο μικρός Γιώργος, όμως ο πατέρας του το έκανε ως μια συμβολική κίνηση, στο πρώτο βήμα «μύησης» του γιου του στην Ομιλίτικη «οικογένεια».
«Όταν έμαθα ότι η σύζυγος είναι έγκυος, ονειρεύτηκα να έχω τον μικρό στον μάρσιπο, στο γήπεδο. Ο ξάδελφός μου μου έδωσε την ιδέα να πάρω διαρκείας στον μικρό, παρόλο που ξέρω ότι δεν θα μου ζητήσουν εισιτήριο. Ήθελα να είναι ο φίλαθλος που θα έχει εισιτήριο διαρκείας στον ΟΦΗ από την κοιλιά της μάνας του!», είπε ο Γιώργος Ποταμιανάκης σε δηλώσεις σου στο OFI TV.
Από την πλευρά τους οι Κυπελλούχοι σε ανάρτηση στα Social Media έγραψαν: «Μόλις 2 μηνών… και ήδη έχει το δικό του διαρκείας.
Ο μπαμπάς του φρόντισε από νωρίς να του δείξει πως η αγάπη για την ομάδα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι.
Είναι οικογένεια.
Είναι παράδοση.
Είναι στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά.
Καλώς ήρθες στην οικογένεια, μικρέ!».
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